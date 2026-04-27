Nacho Abad apunta a la "salvajada" del narcotúnel de Ceuta: "Podían pasar 2 toneladas de hachís a la semana"

Las primeras imágenes de un narcotúnel descubierto en Ceuta hace un mes han salido a la luz, revelando una increíble obra de ingeniería utilizada para el tráfico de drogas. El periodista Nacho Abad, en el programa 'La Tarde' de COPE con Pilar García Muñiz, ha desgranado los detalles de este pasadizo que conectaba la ciudad autónoma con Marruecos y que estaba diseñado para introducir grandes cantidades de droga en España y el resto de Europa.

Una obra de ingeniería para la droga

El túnel, que se encontraba 19 metros bajo tierra, tenía su entrada en España oculta tras un frigorífico en una nave industrial en la zona de El Tarajal. Según ha explicado Abad, la estructura era una galería de piedra similar a una mina, con 1,20 metros de alto y 80 centímetros de ancho, aunque se estrechaba en algunos tramos. Contaba con un complejo sistema que incluía una cámara de insonorización para ocultar el ruido de las bombas de achique de agua, una despensa para almacenar la droga y un sistema de poleas, engranajes y vagones para transportar la mercancía.

Podían pasar 2 toneladas de hachís a la semana" Nacho Abad Criminólogo

La capacidad logística de la red era enorme. Nacho Abad ha señalado que por el túnel "podían pasar 2 toneladas de hachís a la semana, que es una verdadera salvajada". La droga llegaba desde Marruecos y, una vez en Ceuta, se distribuía hacia la península y, principalmente, a Holanda, donde el presunto cerebro de la trama tenía contactos familiares. En los tramos más angostos, de apenas medio metro de alto, los porteadores "se tenían que tirar al suelo y arrastrar la droga gateando".

27 detenidos y 17 toneladas de hachís

La investigación policial, denominada 'Operación Arias', se ha saldado con la detención de 27 personas, entre ellas un exguardia civil. Durante las pesquisas, las autoridades han intervenido 17 toneladas de hachís, 88 kilos de cocaína y 1,4 millones de euros en efectivo. A pesar de que el principal material traficado era hachís, Abad no descarta que se usara para otras sustancias: "podrían haber pasado lo que quisiesen porque no estaban detectados de ninguna de la manera".

La construcción de una infraestructura de este calibre plantea serias dudas sobre la vigilancia en la frontera. Para el periodista, es impensable que se llevara a cabo sin colaboración. "Yo no creo que sea posible ni que del lado español ni de que del lado marroquí nadie se enterase", ha afirmado Abad, argumentando que el movimiento de materiales y personal para una obra así es "perfectamente detectable" en una frontera tan sensible como la de Ceuta.

Una lucha que no se va a ganar

Este es el segundo narcotúnel de estas características descubierto en el último año, lo que evidencia la constante adaptación de las redes de narcotraficantes. Nacho Abad ha reflexionado sobre el creciente poder de estas mafias para corromper a las autoridades y la dificultad de la lucha contra ellas. Según su análisis, la entrada de droga en España es cada vez mayor.

Va a ser una lucha complicada y que no se va a ganar nunca" Nacho Abad Criminólogo

El colaborador de 'La Tarde' se ha mostrado pesimista sobre el futuro de esta batalla, comparando la situación con la frontera entre México y Estados Unidos. "Va a ser una lucha complicada y que no se va a ganar nunca", ha sentenciado. Abad considera que ni siquiera potencias como Estados Unidos han logrado vencer al narcotráfico, por lo que no cree que Europa vaya a conseguirlo.