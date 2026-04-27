La agresión de Adrada a Pulido se traslada a la grada: "Hay límites que no se pueden sobrepasar"

La jornada 37 de la Segunda División ha dejado una de las imágenes más lamentables de la temporada. Durante el derbi aragonés entre la SD Huesca y el Real Zaragoza, con el tiempo ya cumplido y el marcador 1-0 a favor de los locales, se desató la violencia.

El portero del Zaragoza, Emiliano Andrada, propinó un puñetazo en la cara al capitán del Huesca, Jorge Pulido, justo después de ser expulsado con tarjeta roja por una protesta.

La tensión se traslada a la grada

La tensión vivida en el césped de El Alcoraz tuvo su reflejo en las gradas. En 'Mediodía COPE', con Pilar García de la Granja, Jorge, un aficionado del Zaragoza, ha relatado cómo parte de la afición visitante reaccionó a la agresión.

Según su testimonio, "mucha parte de la grada se alegró, no porque le pegasen un puñetazo a un jugador del Huesca, sino por el jugador que era".

El aficionado ha explicado que Jorge Pulido "es un jugador que durante muchos años lleva provocando". Aunque considera que en el fútbol hay espacio para la picaresca, ha matizado que "hay límites que no se pueden sobrepasar".

Para Jorge, aunque un futbolista sea de los que "si no tienes en tu equipo, lo vas a odiar", la violencia física es inaceptable.

El ambiente hostil no se limitó a la reacción por el puñetazo. Jorge ha denunciado también agresiones en la grada durante el partido, relatando una experiencia personal: "yo vi cómo a niños dentro del campo se les retiraba bufandas, banderas".

El aficionado ha expresado su incomprensión ante estos hechos: "se me pone la piel de gallina, porque es que no lo entiendo, no lo puedo entender".

Vi cómo a niños dentro del campo se les retiraban bufandas o banderas" Jorge Aficionado del Zaragoza

Un derbi cada vez más caliente

La permanencia del Real Zaragoza en Segunda División durante la última década ha provocado que el derbi aragonés se dispute con más frecuencia, aumentando la tensión cada año.

"Estos últimos años sí que ha habido problemas, ha habido movidas", ha afirmado Jorge. El aficionado ha confesado haber pasado "casi con miedo" en visitas anteriores a La Romareda, hasta el punto de decidir no volver a llevar a su prima pequeña.

Momento del puñetazo de Andrada a Pulido en el Huesca-Zaragoza

La violencia continuó incluso después del partido. Según el testimonio de Jorge, se produjeron cargas policiales contra aficionados del Zaragoza que esperaban a sus jugadores, iniciadas por "gente mayor del Huesca que quería que hubiese peleas". A pesar de todo, defiende que "el fútbol sin pique pierde algo de esencia", siempre que no se crucen los límites de la violencia.

Las disculpas de Andrada

Tres horas después del encuentro, el Real Zaragoza publicó un vídeo con las disculpas de Emiliano Andrada. El guardameta se ha mostrado "muy muy arrepentido de lo sucedido", reconociendo que "no es una buena imagen para el club, para la gente, y nada más para un profesional". Además, ha pedido disculpas directamente a Jorge Pulido, asegurando que son "colegas" y que fue "un acto mío que que me desconecté en ese momento".

Tras su acción, Emiliano Andrada se enfrenta ahora a una dura sanción que, previsiblemente, le hará perderse lo que resta de temporada, en un momento clave en el que su equipo lucha por evitar el descenso.