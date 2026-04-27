"No podemos tener garantías de que no se vaya a producir un nuevo apagón mientras no se solucionen estos fallos"

Ha transcurrido un año desde el histórico apagón del 28 de abril de 2025 que paralizó España, y la principal incógnita sigue sin resolverse: ¿podría volver a ocurrir? El temor es generalizado, con estudios que apuntan a que el 90% de los españoles teme sufrir otro gran corte de suministro. Para analizar la situación, el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, ha contado con la intervención de José Luis Sancha, experto en el sistema energético español y profesor en la Universidad de Comillas ICADE, quien ha lanzado una seria advertencia sobre la fragilidad del sistema actual.

Mientras no se solucionen estos fallos, no podemos tener garantías firmes de que no se vaya a producir un nuevo apagón"

Un año del gran apagón en España El tema del día Escuchar

Un cúmulo de fallos técnicos y operativos

El profesor Sancha basa su análisis en el informe final del panel de expertos europeos, publicado hace un mes, que califica como el documento "más completo" sobre el suceso. Sus conclusiones revelan que "fueron muchos los fallos en aquella fatídica media hora". Entre ellos, destaca "oscilaciones inducidas por convertidores" que debilitaron el sistema, el incumplimiento de los procedimientos por parte de generadores convencionales y renovables, y desconexiones en cascada de la generación. Por todo ello, Sancha es tajante: "mientras no se solucionen estos fallos, no podemos tener garantías firmes de que no se vaya a producir un nuevo apagón".

(EPA) EFE Personas caminan por una calle del centro durante un apagón en Andalucía

La urgencia de un plan coordinado

La solución pasa, según el experto, por "implementar con urgencia las 19 recomendaciones del panel de expertos". Estas medidas están diseñadas para corregir las deficiencias y fortalecer la seguridad del sistema eléctrico. Sin embargo, para llevarlas a cabo, Sancha considera "absolutamente imprescindible esforzarse por lograr un clima de diálogo y cooperación entre todos", algo que, en su opinión, todavía no se ha alcanzado. Esta falta de consenso es un obstáculo clave mientras la búsqueda del principal responsable del apagón sigue generando debate.

Hoy por hoy, no veo todavía ese clima"

Aunque reconoce que "Red Eléctrica está haciendo cosas" y las empresas también, Sancha percibe una falta de "organización sistemática" en la aplicación de las soluciones. Critica que no se esté abordando el problema de manera ordenada, empezando por las recomendaciones de "prioridad alta" definidas por el panel de expertos. "Hoy por hoy, no veo todavía ese clima", lamenta, refiriéndose a la necesaria colaboración para acometer las reformas con garantías.

EFE Algunos establecimientos con luz y otros sin ella esta noche en Barcelona, tras el apagón eléctrico que ha afectado a España y que ha dejado sin servicio el metro, el tranvía y todas las líneas de ferrocarril en Barcelona, y sin red de teléfonos móviles ni internet

El coste de la seguridad energética y el papel de las nucleares

La implementación de medidas de seguridad transitorias tiene un impacto económico, un coste que, como apuntan otros expertos, se traslada directamente al recibo de la luz. Sancha coincide en que esto es así, pero subraya que "la principal preocupación debería ser tratar de evitar la repetición de un suceso similar". En este contexto, el debate sobre el cierre de las centrales nucleares sigue abierto. El apagón, según el profesor, ha puesto de manifiesto su contribución a la inercia del sistema, un factor clave para la estabilidad, aunque también ha revelado sus "handicaps", como la falta de sistemas para amortiguar oscilaciones y una velocidad de respuesta limitada.

Finalmente, Sancha recuerda que los grandes apagones históricos comparten patrones consistentes: una perturbación inicial, una respuesta insuficiente y una propagación en cascada. El de abril de 2025 reveló carencias en todos los niveles: fallos técnicos, organizativos y de planificación. Mientras estas debilidades estructurales no se corrijan de forma coordinada y urgente, y muchos afectados todavía se preguntan a quién reclamar por los daños sufridos, la posibilidad de que las luces vuelvan a apagarse en todo el país seguirá siendo una amenaza real.