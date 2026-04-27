Carlos Herrera analiza el intento de asesinato de Trump: "¿Cómo puede ser tan fácil llegar a la misma puerta del salón que preside Trump con armas?"

El comunicador Carlos Herrera ha comenzado su monólogo en 'Herrera en COPE' analizando el clima de violencia política en Estados Unidos, que se ha materializado en el tercer intento de asesinato contra Donald Trump. Un individuo llamado Coll Thomas Allen viajó desde California a Chicago en tren, presuntamente para evitar controles, y se instaló en el hotel Hilton dos días antes de la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En el momento que consideró oportuno, montó las armas que portaba, se saltó las últimas barreras de seguridad y casi alcanza la zona donde se encontraba Trump con su esposa y el vicepresidente. Aunque fue reducido y no logró su objetivo, un policía salvó la vida gracias al chaleco antibalas. Este suceso abre de nuevo el debate sobre los fallos en los círculos de seguridad del presidente, como ha señalado Herrera: "¿Cómo puede ser tan fácil llegar a la misma puerta del salón que preside Trump con armas que has paseado por todo el país?".

Herrera ha recordado que no es un hecho aislado, ya que previamente Trump estuvo a punto de ser asesinado por "una bala que rozó su oreja" y en otra ocasión fue localizado un individuo merodeando en el campo de golf donde jugaba el expresidente.

Sánchez y la 'prioridad nacional'

En clave nacional, Carlos Herrera ha centrado su análisis en la figura de Pedro Sánchez, criticando su visita a Córdoba para apoyar a María Jesús Montero mientras, según el comunicador, ignoraba a los fallecidos en el accidente de Odemira. Herrera ha sido especialmente duro con la postura del presidente sobre la Constitución a raíz del debate sobre la prioridad nacional.

Para el comunicador, Sánchez "no ha tenido vergüenza nunca, pero alguna disimulaba. Ahora ya no". Herrera ha cuestionado la legitimidad del presidente para hablar de la Carta Magna: "¿Le importó o le preocupó a Sánchez pisotear el sagrado principio constitucional de la igualdad de los españoles cuando inventó una amnistía que no recogía la constitución, para comprobar su permanencia en Moncloa?".

EFE El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez

Según Herrera, el concepto de prioridad nacional ya está recogido en la ley bajo la figura del arraigo, que da prioridad a quienes tienen papeles sobre los que no. Considera que el debate actual es "demagogia" tanto por parte de Vox, "para hacer ver que están yendo más lejos de lo que realmente se puede ir", como del PSOE, "para hacer alarmismo, que es la pinza de siempre".

La actualidad judicial: de Kitchen a Pujol

La jornada también está marcada por la actualidad judicial. En el 'caso Kitchen', comparecen Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría. En el 'caso Mascarillas', lo hacen los agentes de la UCO que investigaron las "famosas chistorras de Colón", que resultaron ser dinero en efectivo.

Herrera ha puesto el foco en el 'caso Pujol', donde un informe forense determinará si Jordi Pujol, a sus 95 años, tiene la capacidad cognitiva para declarar. El comunicador se ha mostrado escéptico sobre su presunta demencia, recordando que votó recientemente y fue "blanqueado" por Salvador Illa en una visita a la Generalitat. Para Herrera, los socialistas buscan "establecer qué corrupción es tolerable y cuál no. La suya y la de sus socios separatistas siempre es tolerable".

EFE El expresidente del gobierno de Cataluña Jordi Pujol

El análisis ha recordado la gravedad del caso, centrado en el dinero que la familia Pujol amasó en Andorra, una cifra que la UDEF estimó en 290 millones de euros y que presuntamente procedía del "famoso 3% de Convergència".

El aniversario del 'gran apagón'

Finalmente, Carlos Herrera ha mencionado que se cumple un año del 'gran apagón', un suceso sobre el que, en su opinión, "el gobierno no ha dado versión medianamente creíble y sólida". Ha atribuido el incidente a un "delirio progre" por apostar por la energía eólica y solar para mantener la red eléctrica, lo que "hizo que se desestabilizara el sistema".