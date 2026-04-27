"Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Marruecos de cooperación militar de 10 años y están de maniobras conjuntas, ahora también está de gira en Argelia"

El vicesecretario de estado adjunto americano, Christopher Landau, se encuentra realizando una gira estratégica esta semana por Marruecos y Argelia, dos actores clave en el norte de África. Este movimiento diplomático, analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por el experto en geopolítica Enrique Serbeto junto a Ángel Expósito, se produce en un momento de máxima complejidad en la región del Sahel.

Una alianza de 10 años con Rabat

La relación entre Washington y Rabat se ha visto fortalecida con la firma de un acuerdo de cooperación militar para los próximos 10 años. Como prueba de esta estrecha colaboración, ambos países están llevando a cabo maniobras militares conjuntas hasta el 8 de mayo. Según detalló Serbeto, el anuncio de estos ejercicios se ha hecho desde el comando sur del país, un área que "incluye naturalmente el Sáhara", lo que subraya la importancia estratégica de la zona en un contexto donde la amistad con Marruecos tiene implicaciones para España y la OTAN.

El equilibrio diplomático con Argel

Para no alterar el delicado equilibrio regional, la gira de Landau incluye una parada en Argelia. El experto Enrique Serbeto señaló que en la diplomacia de la zona, "si tú te acercas mucho a uno, te vas a enfadar con el otro". Aunque Argelia no es la "primera prioridad" en este momento, a Estados Unidos le interesa mantener la cooperación antiterrorista con los argelinos, especialmente por la inestabilidad en su frontera con Níger. Este enfoque busca contrarrestar la creciente influencia de otras potencias y evitar un aislamiento que dé un papel privilegiado a Marruecos.

EFE El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau

La visita subraya la idea de que tanto el Sáhara como el Sahel "están pegaditos", y la estabilidad de uno afecta directamente al otro, una situación que podría tener derivadas futuras para enclaves como Ceuta y Melilla.

El Sahel, un polvorín

La gira diplomática se enmarca en un contexto de extrema volatilidad en el Sahel. En Mali, un país "del que depende todo el equilibrio al norte de África", la junta militar se encuentra en una posición precaria tras sufrir una "severa derrota". Por primera vez, los tuaregs independentistas se han unido con los islamistas con el objetivo común de derrocar al gobierno.

La junta militar se tambalea"

EFE Los viajeros circulan por las calles de Bamako, Mali.

La situación es crítica, ya que "la junta militar se tambalea". El ministro de Defensa, Sadio Camara, considerado el artífice de la alianza con Rusia para sustituir a las tropas francesas, ha sido asesinado. Además, los islamistas han tomado el control de la ciudad estratégica de Kidal, comprometiendo seriamente la presencia de los mercenarios rusos en la zona.

La inestabilidad se extiende a otros países como Chad, donde una disputa por un pozo de agua ha dejado 42 muertos. Serbeto recordó que este suceso, que evidencia la lucha por recursos básicos, ocurre en un país desbordado por la crisis de refugiados de la guerra de Sudán, que ya ha provocado 11 millones de desplazados. Es una realidad que demuestra que en el Chad el acceso al agua "cuesta vidas".