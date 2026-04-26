David Alandete, corresponsal de COPE en Washington: "Trump asegura que son gajes del oficio y que va a seguir gobernando como si nada"

La investigación sobre el intento de homicidio sigue abierta mientras el presidente se niega a cambiar su forma de gobernar

WASHINGTON, April 26, 2026 -- Trump said that the alleged shooter lives in the state of California and law enforcement agents went to his apartment. When asked by a reporter whether the shooter acted alone, Trump said that "they seem to think he was a lone wolf, and I feel that too." In response to a question about whether this shooting could have been linked to the war in Iran, Trump said, "I don't think so. But you never know."

Ignacio Juanilla Bernardo

La investigación sobre el intento de homicidio a Donald Trump continúa en Washington. Los hechos ocurrieron en el mismo hotel donde en 1981 se produjo un atentado contra Ronald Reagan, quien resultó gravemente herido. A pesar del suceso, el presidente tiene la intención de reprogramar la cena que fue interrumpida, aunque no se ha confirmado si será en el mismo hotel Hilton donde se han reportado supuestos fallos de seguridad.

Según la reconstrucción del FBI y la policía local de Washington, el atacante, identificado como Thomas Allen, preparó su arsenal en una zona no asegurada del recinto. Allen armó un rifle y recogió varias pistolas y cuchillos que había escondido previamente antes de dirigirse al perímetro de seguridad.

Posteriormente, cargó contra el perímetro de seguridad, donde había detectores de metales. Dentro del salón, el estruendo de los disparos provocó el caos, obligando a los asistentes a tirarse al suelo. Inmediatamente, los servicios de seguridad evacuaron al vicepresidente JD Vance por un lateral y pusieron a salvo al presidente.

Testigos del incidente relatan que Donald Trump no quiso agacharse durante el ataque, un comportamiento que es habitual en él. Este es el tercer atentado contra su vida, y su reacción siempre ha sido la de permanecer de pie y mostrar fortaleza. De hecho, su primer impulso fue querer continuar con la cena, pero el FBI y el Servicio Secreto se lo impidieron por motivos de seguridad.

Horas después, en una comparecencia ante los medios, Trump respondió a una pregunta de la COPE con una sorprendente calma. "Estos son gajes del oficio", afirmó, comparando su situación con la de otras profesiones de riesgo. El presidente aseguró que este suceso no alterará su forma de actuar ni su agenda.

"Nada de esto me va a cambiar", declaró, insistiendo en que planea "seguir gobernando como si nada". Su intención es clara: proyectar una imagen de normalidad y control a pesar de la gravedad del atentado que ha sufrido.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

