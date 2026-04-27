Diego Mateos, experto en eficiencia energética: "Nos cuesta muchísimo todos los meses en el recibo de la luz la operación reforzada tras el gran apagón de hace un año"

Ha transcurrido un año desde el gran apagóneléctrico que afectó a España el 28 de abril de 2025, y las consecuencias económicas todavía repercuten en el bolsillo de los ciudadanos. En el programa 'La Linterna' de COPE, el periodista Ángel Expósito ha analizado la situación con Diego Mateos, CEO de GESE y experto en eficiencia energética, quien ha señalado el alto coste de las medidas post-apagón. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto medio centenar de expedientes sancionadores a eléctricas como Red Eléctrica, Iberdrola o Endesa.

Un año del gran apagón en España El tema del día Escuchar

Las claves del 'gran apagón'

Según ha explicado Mateos, el incidente se produjo por una "tormenta perfecta". Aquella jornada de primavera combinó una "muchísima generación solar" con una baja demanda, lo que provocó un aumento descontrolado de la tensión en la red. Las centrales encargadas de regularla, como las nucleares y las de gas, eran insuficientes o "no estaban haciendo bien su trabajo", lo que activó los sistemas de protección y desconectó los generadores, agravando aún más el problema en un efecto dominó.

En este escenario, el experto ha querido aclarar el papel de las energías limpias. "Las renovables estaban en el sitio del crimen, pero no eran las asesinas", ha afirmado Mateos. Para él, el apagón ha demostrado que el sistema eléctrico necesita "nuevas reglas del juego" para integrar de forma segura las nuevas fuentes de energía, comparando la situación con la irrupción de patinetes eléctricos en una autopista diseñada solo para camiones.

Estaban en el sitio del crimen, pero no eran las asesinas"

EFE Fotografía de la subestación de Lindoso, de la línea de alta tensión Lindoso (Portugal)-Cartelle (España)

Negligencia, la palabra clave

Un año después, la principal incógnita sigue sin resolverse: ¿de quién es la culpa? "La culpa no la sabemos y nos va a costar saberla", ha admitido el experto. La palabra clave, según Mateos, es "negligencia", y la investigación debe determinar si el apagón fue un "hecho fortuito" o si, por el contrario, "se veía venir" y no se actuó. La existencia de audios y conversaciones previas que alertaban del riesgo apunta a esta segunda posibilidad, lo que convertiría el incidente en "un problema muy grave" de falta de previsión.

Mateos ha recordado que había profesionales que advertían: "cuidado, que esto va a petar". El experto ha comparado la situación con conducir una moto sin casco; aunque no siempre ocurra un accidente, el riesgo es inasumible. "La semana anterior también hubo muchas renovables, actuamos igual y no pasó nada", le comentaron a Mateos tras el suceso, a lo que él responde que fue un exceso de confianza: "en cuanto hay un pequeño fallo, te estampas, y es lo que pasó aquí", ha sentenciado.

El coste de la 'operación reforzada'

Al día siguiente del incidente, Red Eléctrica puso en marcha la llamada "operación reforzada", que consiste en mantener equipos de generación adicionales en funcionamiento para prevenir nuevos fallos. Sin embargo, esta medida tiene un coste elevado. "Es como el que pone bomberos en varios sitios por si vuelve a haber un incendio, aunque no haya un incendio, pero esos bomberos tienes que pagarlos", ha ilustrado Mateos.

Esa operación reforzada nos cuesta muchísimo todos los meses a todos los españoles"

Alamy Stock Photo Factura de la luz

Este sobrecoste se traslada directamente al consumidor. "Esa operación reforzada nos cuesta muchísimo todos los meses a todos los españoles", ha denunciado el experto. Este gasto, que "pagamos en el recibo todos", se mantendrá "durante mucho tiempo" hasta que se implementen soluciones definitivas a los problemas estructurales del sistema eléctrico. Mientras tanto, no se han asumido responsabilidades políticas ni empresariales.

La pregunta fundamental para Mateos es por qué esta operación no se activó antes del apagón si existían indicios del riesgo. "¿Quién es el que ha planteado o ha dicho que se ponga esta operación reforzada?", se ha preguntado, sugiriendo que quien dio la orden tras el colapso es quien "tenía que haber dado la orden antes". Esta cuestión sigue en el aire, mientras los afectados estudian cómo y a quién reclamar por los daños sufridos.