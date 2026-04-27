La Casa Blanca responsabiliza a los demócratas y los medios críticos del nuevo ataque a Trump por el "culto al odio de la izquierda"

(De izquierda a derecha) La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la primera dama Melania Trump y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Casa Blanca ha culpado este lunes al “culto al odio de la izquierda” por el tiroteo ocurrido durante una cena de gala de corresponsales celebrada en Washington a la que asistió Donald Trump. Así lo ha manifestado en rueda de prensa la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, quien ha vinculado directamente el suceso con la crispación política.

Este fin de semana estuvo a punto de volver a ocurrir"

En sus declaraciones, Leavitt ha sido contundente: “El culto al odio de la izquierda contra el presidente y todos aquellos que le apoyan y trabajan para él ha provocado que varias personas resultaran heridas y murieran, y este fin de semana estuvo a punto de volver a ocurrir”. Con estas palabras, la portavoz presidencial ha subrayado la gravedad del incidente.

Un país en shock tras el tercer atentado

Este suceso, considerado ya como el tercer atentado contra Trump, ha dejado en shock a unos Estados Unidos cada vez más polarizados. El ataque ha generado una ola de indignación y ha abierto un debate sobre la seguridad en eventos de alto nivel, con preguntas como: “¿Por qué no hubo ningún control de identificación?”.

EFE El presidente estadounidense Donald Trump (C-R) sale de la sala de prensa de la Casa Blanca después de que un tiroteo en las afueras del salón de baile del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca, provocara el aplazamiento del evento en Washington, DC, EE. UU.

Pánico y evacuación de altos cargos

La cena de gala se convirtió en un escenario de caos cuando los agentes del Servicio Secreto rodearon a Donald Trump para protegerlo. Según testigos, los agentes, “vestidos de negro, lanzaban las sillas al aire para poder evacuar al fiscal general o al jefe del Pentágono”, que también se encontraban en el lugar.

Estas escenas de pánico reflejan la tensión vivida en el salón, donde la rápida actuación de los cuerpos de seguridad fue clave para controlar la situación. La Casa Blanca insiste en que este tipo de violencia es el resultado de una hostilidad que, según denuncian, es alimentada por algunos sectores políticos y mediáticos, una situación que deja a enloquecidos totales sueltos y dispuestos a actuar.