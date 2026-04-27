Ángel Expósito, sobre el intento de asesinato a Trump: "¿Cuántos enloquecidos totales como Cole Thomas Allen andan sueltos por ahí?"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha analizado en COPE el intento de asesinato contra Donald Trump, un hecho "completamente salvaje" que invita a varias reflexiones. La principal, una pregunta que lanza al aire: "¿Cuántos enloquecidos totales como el tal Thomas Allen, andan sueltos por ahí? No solo en Estados Unidos, donde lo de las armas es un disparate, sino en cualquier sitio". Expósito ha alertado sobre la cantidad de "zumbaos" que son "capaces de lo peor".

¿Cuántos enloquecidos totales como el tal Thomas Allen andan sueltos por ahí?"

En este sentido, el comunicador ha puesto el foco en la crispación política actual. "¿A dónde nos lleva la crispación? La crispación, los extremos", ha cuestionado, matizando que no busca "ninguna justificación ni provocación". Ha descrito un panorama en el que un mitin político consiste en "insultando con lo peor al contrario" y el contrario responde "haciendo lo mismo, solo que viceversa". La preocupación de Expósito radica en cómo reciben este mensaje "los que están ya completamente zumbados de odio, y que son capaces de cualquier cosa".

El caos en la cena de corresponsales

El ataque se produjo durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Hilton. El corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, presente en el evento, ha relatado en 'Herrera en COPE' los momentos de pánico. La confusión inicial, donde se pensó que era un camarero con una bandeja, se disipó cuando un agente del Servicio Secreto gritó "shots fired" (disparos). "Me giré y empecé a ver cómo en una ola, la gente se tiraba al suelo", ha contado Alandete, comprendiendo que se trataba del tercer intento de magnicidio contra Trump desde 2024.

Alandete fue testigo de cómo el vicepresidente Vance era evacuado mientras que, por otro lado, Trump se resistía a abandonar el lugar. "Trump estaba intentando primero que sacaran a Melania Trump, después a Caroline Levitt, la portavoz de la Casa Blanca, que está embarazada a punto de dar a luz", ha explicado el corresponsal. Finalmente, el Servicio Secreto logró evacuar al presidente, que "quería irse de pie".

Graves fallos de seguridad

El corresponsal de COPE ha calificado la seguridad del evento como "desastrosa". Según su testimonio, pudo acercarse a escasos centímetros de altos cargos como el secretario de Estado, Marco Rubio, sin pasar "por ningún control de seguridad". "Cualquiera que podría haber ido armado, podría haber hecho ahí", ha sentenciado. Aunque más tarde se instalaron arcos de seguridad, el control seguía siendo deficiente, ya que bastaba con enseñar un papel que "podía haber sido fotocopiado" para entrar.

Cualquiera que podría haber ido armado, podría haber hecho ahí"

El autor del ataque, Thomas Allen, de 31 años, viajó en tren desde California y dejó un "manifiesto bastante extraño" en el que calificaba las medidas de seguridad de "ridículas". Apenas 40 minutos después del suceso, Trump convocó una rueda de prensa y, a preguntas de Alandete sobre la violencia política, afirmó: "Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí para trabajar, amo este país".

Una reflexión final sobre el extremismo

Ángel Expósito también ha señalado el peligro añadido del terrorismo transnacional. "¿Qué pasa con el terrorismo yihadista, con la que está cayendo en el mundo?", se ha preguntado. Ante este escenario, ha concluido que, si bien "la moderación, la calma, la tranquilidad y el equilibrio no es la vacuna contra todos los males", es necesario reflexionar "si nos estamos pasando con el tema de la crispación, los extremismos y tanto loco que anda suelto".