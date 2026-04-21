La isla del Atlántico que alberga una Iglesia vinculada a Gaudí: "En las campanas se puede leer 'Barcelona, año 1900', es otra muestra de que España está más presente en África de lo que pensamos"

Un equipo de 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito al frente, se ha desplazado a Guinea Ecuatorial para seguir los pasos del Papa León XIV, que está realizando un viaje por distintos países de África. Una cita que tiene lugar mes y medio antes de la visita a España el próximo junio, que incluye una parada en la Sagrada Familia de Barcelona.

Precisamente, la huella de Gaudí se extiende hasta la isla de Bioko, uniendo de forma inesperada ambos continentes y demostrando que "la historia de España está más presente en África de lo que pensamos", como reflexiona el propio Expósito.

A unos 40 kilómetros de Malabo, la capital del país, se encuentra la pequeña localidad de Batete. El viaje hasta allí, como describe el comunicador, transcurre por el suroeste de la isla "entre colinas verdes, caminos que conectan pequeños poblados, la selva tropical a ambos lados de la carretera, plantaciones de cacao, montañas, un paisaje volcánico”.

En lo alto de una colina, y tras un ascenso marcado por el calor y la humedad, emerge una construcción única. La joya de la corona de Batete es una parroquia de madera, la última iglesia neogótica de este material que queda en el país y, posiblemente, una de las más antiguas de toda África.

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El edificio, levantado "entre palmeras, ceibas y árboles tropicales", se encuentra en un delicado estado de conservación, sostenido por andamios que actúan como contrafuertes para evitar el derrumbe de sus paredes de tablones.

La huella de Gaudí en África

A pesar de que en su interior los bancos están "hechos polvo" y el altar muy deteriorado, la iglesia conserva la viveza de sus colores. Destacan los techos de un amarillo intenso y, sobre todo, el "colorido impresionante de luz" de sus vidrieras.

La construcción fue obra de los claretianos, liderados por Sagarra i Llauradó, quien, según parece, pertenecía a la escuela de Gaudí y aplicó su estilo en esta y otras obras de la isla, como la Catedral de Santa Isabel en Malabo.

Rubén Corral Vista exterior de la Iglesia de Batete, en Guinea Ecuatorial

El guardián de las campanas

La vida de la parroquia reside en Don Fernando, un vecino de Batete que, como guía del equipo de 'La Linterna', explica su labor diaria. Cada día, a las seis de la mañana y a las seis de la tarde, sube al campanario para tocar las campanas y avisar a los vecinos. Lo hace, según sus propias palabras, "por la gracia de dios”.

El ascenso al campanario es una pequeña odisea "entre barras de hierro, maderas cruzadas, andamios mal puestos", pero la recompensa es una sensación única y la visión de unas campanas donde todavía se puede leer "Barcelona, año 1900". Don Fernando lamenta el estado del templo, señalando que hace tres años se iniciaron unas reparaciones que se paralizaron sin explicación: "No han dicho nada”.

El acceso es una odisea entre hierro, maderas y andamios, pero la recompensa es única" Ángel Expósito Director de 'La Linterna'

Un futuro como Patrimonio de la Humanidad

Actualmente, existe un proyecto para su reforma y la iglesia ha sido nominada para convertirse en Patrimonio de la Humanidad, lo que supondría el primer lugar con esta distinción en toda Guinea Ecuatorial.

Para Ángel Expósito, esta iglesia de Batete "no es solo ver un edificio, es encontrar una pieza histórica en medio de la isla de Byoko", un peldaño más que evidencia la profunda e inesperada conexión entre la historia de España y el continente africano.