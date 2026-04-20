Bienvenue, director del Colegio Español de Malabo: "Todo lo que hacermos aquí viene de España. Es el mejor y más importante colegio ahora mismo"

Bienvenue, director del 'Colegio Español de Malabo' (Guinea Ecuatorial), con Ángel Expósito a la espera de la visita del Papa León XIV

Con motivo del viaje apostólico del Papa León XIV a África, que en breve visitará Guinea Ecuatorial, Ángel Expósito y el equipo de 'La Linterna' se han desplazado a Malabo.

Allí han conversado con Bienvenue, un sacerdote salesiano que dirige el 'Colegio Español de Malabo', un centro que se ha convertido en un referente educativo y de futuro en el país.

De la República Centroafricana a Madrid

La historia de Bienvenue comienza en Bangui, la capital de la República Centroafricana, donde conoció a los salesianos. Tras terminar el bachillerato, inició un itinerario de formación de 11 años que lo llevó por varios países.

Antes de ir a Madrid, pasó dos años en Malabo, donde hizo la práctica pastoral.

En la capital española pasó casi una década. "Madrid, primero en Atocha, donde he pasado 7, 8 años estudiando teología y me ordené ahí, de sacerdote, diácono, todo", explica.

Posteriormente, fue destinado al centro salesiano Santo Domingo Sabio, en Ciudad Lineal, donde trabajó durante tres años en el colegio, la parroquia y el centro juvenil antes de regresar a África para dirigir el colegio de Malabo.

El 'mejor colegio' de Malabo

El 'Colegio Español Don Bosco de Malabo', fundado en 2001, destaca por seguir el sistema educativo de España. "Es la diferencia que tenemos entre nuestro colegio y los demás públicos, porque todo lo que hacemos aquí viene de España", afirma Bienvenue.

Esto implica que los inspectores viajan cada año desde España, las clases no superan los 25 alumnos y los profesores deben tener titulación española.

Redacción Digital Bienvenue, director del 'Colegio Español de Malabo' (Guinea Ecuatorial), con Ángel Expósito

Actualmente, el centro cuenta con 886 alumnos y 56 profesores, sumando casi 1.000 personas con el personal de mantenimiento. Según su director, la percepción general es que "el 'Colegio español' es el mejor y más importante ahora mismo".

Al centro acuden alumnos de todas partes, desde chicos del barrio hasta hijos de "los grandes del país", que ven en el colegio una vía para "ir a España a seguir los estudios".

Más allá de la formación académica, los salesianos trabajan con su 'sistema preventivo', basado en "la religión, la razón y la fe". El objetivo es formar personas íntegras.

"No formamos simplemente la inteligencia, la cabeza, pero formamos el corazón, la integridad de las personas, para que los chicos que van a salir de aquí sean capaces de trabajar como persona íntegra en la vida pública, social, pero también dentro de la iglesia", subraya Bienvenue.

No formamos simplemente la inteligencia,la cabeza; formamos el corazón" Bienvenue Director del 'Colegio Español de Malabo' (Guinea Ecuatorial)

El deporte como motor de cambio

El deporte, y en especial el fútbol, juega un papel fundamental para los jóvenes en Guinea. "Es su mundo. La única manera que ellos se reúnen para encontrarse con amigos, para no ir ahí por allá a hacer tonterías", relata el director.

El colegio aprovecha esta afición para educar y transmitir valores, ofreciendo un espacio seguro y gratuito en uno de los barrios "más pobres y peligrosos" de la ciudad.

Rubén Corral Ángel Expósito, desde Guinea Ecuatorial

A través de la educación y el deporte, se les muestra que no es necesario abandonar su país para tener un futuro. "Muchos, como todos los chicos del mundo, va a pensar Real Madrid, Barcelona... Algunos tienen ilusión para empezar haciendo eso y luego salir del país, para ir a a buscarse la vida", comenta.

La labor salesiana busca enseñarles que uno puede "trabajar y dar el mejor de él mismo para poder apoyar a la sociedad que tenemos".

Ante la inminente llegada del Papa León XIV, Bienvenue considera que su visita "es una bendición" que aportará "paz y reconciliación". Aprovecha para enviar un mensaje a los europeos: "que no tengáis miedo".

Recuerda que Guinea es una antigua colonia española y que el nombre de España "sigue estando encima de este colegio", por lo que pide mantener la colaboración y el apoyo a los jóvenes.