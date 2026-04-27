"Un impuesto que nos comemos y que desconocemos con la pérdida del 60% del poder adquisitivo es la inflación: los tramos del IRPF no se han adaptado a la vida actual"

En plena campaña de la declaración de la renta, el abogado y divulgador financiero Andrés Millán, ha lanzado una seria advertencia durante una entrevista en el programa 'Herrera en COPE'. Según el experto, existe "un impuesto que todos nos estamos comiendo y que bastante gente desconoce", el cual ha provocado una pérdida del 60% del poder adquisitivo desde el año 2000 hasta la actualidad: la inflación.

Millán ha explicado que este empobrecimiento silencioso se agrava porque los tramos del IRPF no se han deflactado, es decir, no se han ajustado al coste de vida actual. "Si hace 15 años se consideraba que eras rico ganando 35.000 o 40.000 euros al año, esto ya no es así", ha señalado, poniendo como ejemplo que en ciudades como Madrid, ese salario ya no te convierte en "ningún rico" debido al alto coste de la vida.

Esta situación provoca que, aunque los salarios nominales aumenten, los ciudadanos pagan más IRPF al saltar de tramo antes, mientras su capacidad de compra real disminuye.

El ministro de Hacienda, Arcadi España

La Renta, una oportunidad para optimizar

En el contexto de la campaña de la Renta 2023-2024, que se extiende del 8 de abril al 30 de junio, Millán subraya la importancia de no aceptar el borrador de Hacienda sin una revisión exhaustiva. Advierte que es un "error" que puede costar dinero, ya que la propuesta de Hacienda "puede estar incompleta y no siempre incluye todas las deducciones, sobre todo las autonómicas". Por ello, recomienda siempre consultar el borrador pero estando muy pendiente de los beneficios fiscales aplicables.

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El experto ha insistido en que "Hacienda no sabe las cosas que tú has hecho durante el año, o al menos no todas". Por este motivo, es fundamental que cada contribuyente se informe sobre las deducciones autonómicas disponibles. Millán ha mencionado ejemplos concretos como la deducción por gastos de gimnasio en la Comunidad Valenciana y La Rioja, gastos de veterinario en Asturias o Andalucía, o la deducción por alquiler en Madrid y Cataluña, una ayuda "importantísima" para los jóvenes después de que se eliminara a nivel estatal.

El 'fallo' de Hacienda y cómo rectificar

Andrés Millán ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que Hacienda, siendo "una referencia a nivel de inteligencia artificial a nivel mundial", no incorpore automáticamente todas las deducciones en el borrador. "La posibilidad de metértelas y que tú pongas sí o no debería hacerlo, pero por alguna razón no lo hace", ha criticado. Esta omisión obliga al contribuyente a realizar una búsqueda activa para pagar los mínimos impuestos.

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Para aquellos que descubran deducciones no aplicadas en años anteriores, Millán ha recordado que existe la posibilidad de presentar una declaración rectificativa de hasta cuatro años atrás. Esta acción permite que Hacienda devuelva las cantidades correspondientes, lo que podría "compensarlo con lo mucho que vas a pagar este año" si la declaración actual sale a pagar.

Sobre los plazos, el divulgador ha señalado que, aunque Hacienda tiene hasta seis meses desde el 30 de junio para realizar las devoluciones, "cuanto antes presentes la renta, más posibilidades tienes de que Hacienda te devuelva antes el dinero".

Sin embargo, ha lanzado una advertencia importante: hay que tener "ojo, porque hay comunidades autónomas en las que, si tú presentas la renta ahora, todavía no se han incluido algunas de las bonificaciones autonómicas que existen", como pudo ocurrir en Castilla y León con nuevas ayudas.

Finalmente, Millán, autor del libro 'Ahorra impuestos en todo', ha concluido que en España se pagan impuestos "por absolutamente todo", y es el trabajo "lo que más impuestos paga". Por ello, considera fundamental que los ciudadanos busquen vehículos de inversión fiscalmente optimizados para proteger su capital de impuestos y, sobre todo, del efecto devastador de la inflación.