"Guinea es lo único que tiene España en África negra. Dejó de ser española en 1968, pero aquí todo tiene que ver con vosotros, incluso la cultura y la comida"

Con motivo del viaje del Papa León XIV a África, un equipo de 'La Linterna' de COPE, capitaneado por Ángel Expósito, ha viajado a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Este país, con el que España mantuvo una presencia de casi 200 años hasta su independencia en 1968, comparte lazos muy estrechos con nuestra historia.

Un ejemplo vivo de esta conexión es Margarita Roka, una enfermera que, como muchos de sus compatriotas nacidos antes de esa fecha, figura en su registro civil como española.

Margarita Roka se formó como enfermera en España, concretamente en Granada y Zaragoza, y su figura fue clave durante la pandemia de COVID, cuando se encargó de organizar las pruebas PCR en el país.

Ángel Expósito ha charlado con ella en su laboratorio Castroverde, una institución que dirige en el barrio histórico de Elá, en Malabo, y que es considerada una de las joyas sanitarias del país.

Un laboratorio de referencia en África Central

El laboratorio Castroverde fue una iniciativa de la Institución Teresiana, que tradicionalmente se dedica a la educación. Roka explica que, aunque inicialmente quería ser matrona para reducir la mortalidad materno-infantil, le orientaron hacia el laboratorio porque "en tu país la gente se muere y no se sabe de qué". Su misión, desde 1992, ha sido dar respuesta a esas muertes.

COPE Ángel Expósito, desde Guinea Ecuatorial

Hoy, el Castroverde es el laboratorio más grande de Guinea Ecuatorial y un centro de referencia en la subregión de África central. Además de realizar "análisis clínico puro y duro", el centro tiene otras misiones: "Hacemos investigación, ayudamos al país a redactar sus planes, pero a nivel social damos de comer, compramos recetas, ayudamos a los diabéticos".

Aquí no nos va a faltar jamás un solo bolígrafo de insulina" Margarita Roka Responsable del laboratorio Castroverde en Guinea Ecuatorial

La labor social es fundamental, especialmente con los enfermos de diabetes. Tras la muerte de un joven de 21 años, tomaron una decisión firme: "Aquí no nos va a faltar jamás un solo bolígrafo de insulina". Además, Roka dedica parte de su tiempo libre a su "hobby grande", que son las personas que viven con el VIH.

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El VIH, un problema de salud pública

El VIH representa un "problema de salud pública muy, muy grande" en Guinea Ecuatorial, donde la prevalencia supera el 7% de la población. Margarita Roka aclara que la principal vía de contagio es la sexual. "Si la población entera infectada tomara la medicación, no habría transmisión, pero la adherencia al tratamiento es un problema", lamenta.

El vínculo inseparable con España

Nuestra cultura, nuestra manera de ser, nuestra manera de hacer, hasta la comida tiene que ver con España" Margarita Roka Responsable del laboratorio Castroverde en Guinea Ecuatorial

El laboratorio se financia gracias a una combinación de ayudas. Los propios beneficiarios contribuyen para asegurar la sostenibilidad del proyecto, un modelo que Roka define como "desarrollo sostenido por la comunidad". Sin embargo, las grandes inversiones en maquinaria y equipamiento son posibles principalmente gracias a la cooperación española, que ha apoyado el proyecto "desde que empezamos".

Margarita Roka Eló, que hace hincapié en usar el apellido de su madre, reivindica con orgullo su origen y la conexión con España. "Hace poco esto pertenecía a España, yo nací siendo española. En mi registro civil pone nacionalidad española", afirma. Para ella, los lazos son evidentes: "Nuestra cultura, nuestra manera de ser, nuestra manera de hacer, hasta la comida tiene que ver con España".

La responsable del laboratorio Castroverde concluye con una reflexión contundente sobre esta relación única. "En África negra lo único que tiene España es esto, y nosotros del África negra lo único que tenemos es España, somos los únicos que hablamos español, somos los únicos con raíces españolas, y la verdad es que no podemos separarnos. Digan lo que digan, no nos podemos separar".