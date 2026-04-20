La reflexión de Expósito sobre cuánto se quiere a España en países africanos como Guinea Ecuatorial: "Se quiere más que en zonas de nuestro propio país"

Auxiliadora López, profesora del Colegio Español y directora de la UNED en Malabo, ha sido entrevistada por Ángel Expósito en el programa especial de 'La Linterna' desde Guinea Ecuatorial, un día antes de que allí llegue el Papa León XIV.

Esta profesora llegó al país africano con la idea de quedarse "un año o dos años", pero la realidad es que Guinea la "enganchó". Asegura que desde el primer día se sintió "muy cómoda" y sin la "sensación de estar en un país extranjero", en gran parte porque "la lengua une mucho".

López afirma sentirse "en parte, guineana" porque no percibe "fuertes diferencias con la cultura española". Explica que este sentimiento se debe a que, al final, "dos siglos han sido España".

Además, destaca el cariño con el que se habla de España en el país, algo que contrasta con el gran desconocimiento que hay en nuestro país sobre Guinea.

La fuga de talento, un reto para Guinea

Uno de los grandes desafíos que afronta el país es la fuga de talento. Aunque muchos alumnos guineanos van a estudiar a España y tienen éxito, López es partidaria de que "una parte importante debe venir aquí para contribuir a la renovación del país". Lamenta la pérdida de capital humano, como el caso de un alumno brillante, doctor en Física por la Universidad de Salamanca, que fue fichado por una universidad de Estados Unidos.

Necesitamos que gente formada regrese a este país y trabaje por él" Auxiliadora López Profesora del Colegio Español y directora de la UNED en Malabo

"Estamos perdiendo mucho talento", subraya con preocupación. Para ella, es fundamental que los profesionales formados en el extranjero vuelvan a su tierra: "Necesitamos que gente formada regrese a este país y trabaje por él".

La UNED, una "oportunidad de oro"

López también dirige la UNED en Guinea Ecuatorial, una institución con una larga trayectoria que lleva en el país desde 1981, incluso antes de que existiera la Universidad Nacional.

Tras un "bajón considerable" por el recorte de las subvenciones de la cooperación española a raíz de la crisis de 2008, la UNED "ha apostado fuertemente por revitalizar Guinea" en los últimos cuatro años.

Para la directora, la universidad a distancia es una "oportunidad de oro" para que alumnos sin recursos suficientes puedan formarse "en una universidad española sin moverse de Guinea".

El éxito es tal que la demanda para las pruebas de selectividad (EBAU) es imposible de atender "por falta de espacio físico", con listas de espera para conseguir una plaza.

El español, el gran vínculo

Finalmente, López resalta el inmenso valor del idioma. Considera que tener al único país de África con el español como lengua oficial "debe ser motivo de orgullo para España". La imagen de España y los españoles en Guinea "es muy buena", vista como una "garantía de calidad".

La lengua es un vehículo de unión imprescindible" Auxiliadora López Profesora del Colegio Español y directora de la UNED en Malabo

Este idioma compartido derriba barreras y crea una conexión única. Como concluye la profesora, "la lengua es un vehículo de unión imprescindible", y España tiene "mucha suerte" de tener a Guinea como su única y orgullosa representante en el continente africano.