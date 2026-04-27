"Pocos padres juegan con la frecuencia de la paga del hijo y es interesante; pasar de 50 céntimos al día a 3,50 a la semana y 14 euros al mes, aprende a administrar y ahorrar"

La educación financiera de los más pequeños es un debate constante entre los padres. Mientras unos defienden dar una paga desde una edad temprana, otros prefieren esperar. Sobre este tema han conversado Alberto Herrera y el economista Fernando Trías de Bes en la sección de economía del programa 'Herrera en COPE', donde Trías de Bes ha defendido la paga como una herramienta pedagógica fundamental.

El economista se muestra "absolutamente a favor de la paga" como método para que los niños aprendan a gestionar un bien limitado como es el dinero. Según Trías de Bes, las primeras experiencias moldean las futuras conductas, y la paga enseña a "elegir y a controlar desde bien pronto". No se trata tanto de que el niño disponga de dinero, sino de que aprenda el valor de la renuncia y el sacrificio para conseguir lo que quiere.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de varios billetes y monedas

La clave: la frecuencia de la paga

Más allá de la cantidad, que debe ajustarse a la edad y necesidades del niño, Trías de Bes introduce una variable que pocos padres consideran: la frecuencia. "Lo que hace poca gente, y es muy interesante, es jugar con la frecuencia en la cual das la paga", explica. Su método consiste en empezar con pequeñas cantidades diarias para los más pequeños, para luego pasar a una frecuencia semanal, quincenal y, finalmente, mensual a medida que crecen.

Estás enseñando la administración en el horizonte del tiempo, y esto es muy, muy importante" Fernando Trías de Bes Economista

El objetivo de esta técnica es enseñarles a gestionar sus finanzas a distintos plazos. "Porque también estás enseñando la administración en el horizonte del tiempo, y esto es muy, muy importante", subraya el experto. Se trata de encontrar un equilibrio para que el niño aprenda a ahorrar sin que se convierta en una obsesión que le impida disfrutar del dinero.

Tareas domésticas y cuentas bancarias

Trías de Bes diferencia claramente la paga de la retribución por tareas domésticas. En su opinión, "las tareas domésticas mínimas esas no hay que retribuirlas", ya que forman parte del aprendizaje y la colaboración en casa. No obstante, sí ve aceptable incentivar económicamente alguna tarea extraordinaria, siempre que no sustituya "el deber obligado de ayudar en casa"..

Pixabay Niños en clase

Sobre la idea de abrir una cuenta bancaria a los hijos, el economista considera que es mucho más pedagógico si lo hacen los padres que un padrino, como fue su caso personal. Lo importante, insiste, es "aprender la entrada, la salida y la decisión" a una edad en la que el niño ya entienda que debe priorizar. Además, recuerda que a los 18 años la cuenta pasa a ser legalmente del hijo y que, aunque es poco común, los beneficios superiores a 1.600 euros deben ser declarados a Hacienda.

La educación financiera en las aulas

La educación financiera está ganando peso en el sistema educativo español. Un ejemplo es el colegio de Barcelona Nou Clavé donde, según su director, Juan Carlos Reigosa, los alumnos de primaria crean una cooperativa. En ella, diseñan, producen y venden productos para donar los beneficios. En la ESO, reciben charlas de profesionales del sector financiero para "romper esa barrera de que la economía es una cosa lejana para la adolescencia"..

El colegio es clave, porque al final las escuelas igualan y normalizan" Fernando Trías de Bes Economista

Trías de Bes aplaude estas iniciativas, ya que "el colegio es clave, porque al final las escuelas igualan y normalizan" las diferencias económicas familiares. El economista concluye que hablar de dinero en casa ha dejado de ser un tabú para convertirse en la enseñanza de una responsabilidad más en la vida, similar a otros aspectos como la educación sexual.