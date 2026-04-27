El homenaje único a Chiquito de la Calzada en su Málaga querida: "Habrá 500 Chiquitos por la calle; quizá más. Una fecha para chiquitear en su memoria"

Se llamaba Gregorio Sánchez Fernández, pero todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, le conocía como Chiquito de la Calzada. El próximo 20 de junio, en su Málaga, se va a celebrar La Marcha Cobarde, un homenaje único para recordar a ese hombre que usó el humor para retorcer el lenguaje, la manera de caminar y hasta las camisas.

Si Vds se animan, hay que inscribirse. Recibirán un carné para ir desde la antigua Casa de Socorro en Trinidad hasta la Plaza de la Constitución de la ciudad para que todo el mundo se acuerde de un magnífico embajador, un señor bajito, tierno, que era exactamente como parecía.

El Día 20 de junio habrá 500 Chiquitos por la calle. O quizá más. Ese día es el de la Casa Amarilla de Málaga y el Día más feliz del año. Y será sábado, que ya de por sí nos gusta. Una fecha para chiquitear en memoria de Gregorio y para reunirse y festejar el humor, que es lo que nos salva de casi todo.

más recuerdos de chiquito en su málaga

Este homenaje es un claro ejemplo de que el recuerdo del humorista Chiquito de la Calzada sigue vivo en su ciudad. De hecho, se le homenajea de otros modos y en formatos tan variopintos como retratos y corbatas dentro de bares, grafitis, o incluso un sistema de reproducción automática de sus chistes en los servicios de un restaurante.

Estas referencias conforman una ruta no oficial de Gregorio Sánchez Fernández, Chiquito de la Calzada, en su ciudad, en la que destaca por inusual el restaurante Palocortado, donde instalaron un sistema de chistes grabado por el fallecido malagueño para amenizar el tránsito por los servicios de los clientes.

En la barriada de Lagunillas, donde se está reformando mediante el arte urbano una zona degradada cercana al centro de la ciudad, se han realizado hasta tres grafitis en honor a Chiquito, que aparece acompañado de algunas de sus míticas interlocuciones como "¡¡No puedorr!!" o "¡¡Pecador!!".

Son muchos los clásicos que aún perduran en las mentes de los españoles con sus chistes, y siguen generando recuerdos en quienes se paran a disfrutar de aquellos momentos televisivos en los que sus saltos, sus bailecitos o su acento tan marcado de la provincia de Málaga inundaba los corazones de los más amantes del humor. Antes, ahora y siempre, Chiquito.