Denuncian que hacen falta 30.000 trabajadores para este empleo en España: "Se necesita de manera urgente, para cubrir las necesidades que van a más"

El sector del transporte en España se enfrenta a una grave escasez de personal, con una necesidad urgente de cubrir 30.000 puestos de conductores. Así lo ha manifestado Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), en el programa 'La Linterna' de COPE, donde ha alertado de un problema que se extiende a nivel europeo y mundial.

Las causas del problema

González ha explicado que no se trata de que la gente no quiera trabajar, sino de un cambio social donde el esfuerzo está menos valorado. A esto se suma la dureza de la profesión y el alto coste de la formación, que puede ascender a unos 4.000 euros para obtener la capacitación necesaria, una barrera significativa para muchos bolsillos. Estos factores combinados crean graves dificultades para atraer nuevos talentos a un sector que no para de crecer.

El presidente de la CETM ha sido claro al respecto: "Ha habido un cambio social y el esfuerzo está menos valorado". Esta situación, según ha detallado, es un problema "tremendo, no solo en España, es un problema a nivel europeo, diría, a nivel mundial". La percepción del trabajo de camionero en España ha cambiado, lo que dificulta el relevo generacional en un sector clave.

Alamy Stock Photo Camión con una pancarta de protesta colocada delante de la cabina

Más allá de los conductores

La crisis de personal no afecta únicamente a los conductores, que son el punto más álgido. González ha señalado que también faltan mecánicos para los talleres y gestores de tráfico. Estos últimos perfiles son cada vez más difíciles de encontrar debido a la creciente necesidad de especialización en digitalización, tecnologías y gestión del dato, competencias que ahora son cruciales para la actividad de logística.

Esta escasez de profesionales tiene un impacto directo en los costes operativos. "A la falta de personal, pues requiere que casi, casi hay una práctica que unos a otros nos vamos quitando profesionales", ha comentado González. Esta competencia por los trabajadores encarece los salarios y, en consecuencia, los costes del servicio, lo que repercute directamente en la bolsa de la compra del consumidor, ya que el 96% del transporte en España se realiza por camión.

Formación e inmigración, posibles soluciones

Una de las principales soluciones que se plantean desde el sector es potenciar la Formación Profesional (FP). Desde la CETM abogan con "insistencia" y "urgencia" por una FP que permita a los jóvenes incorporarse al sector de manera inmediata. "Es urgente que nuestros alumnos salgan ya capacitados con el carné de conducir, COD, y la capacitación que requiere el sector", ha demandado González. El objetivo es que las empresas puedan darles la oportunidad de formarse adecuadamente desde el primer día, un tema que ya se ha tratado al analizar la figura del camionero autónomo frente al asalariado.

La otra vía explorada es la inmigración, especialmente desde países sudamericanos con acuerdos bilaterales como Perú. Sin embargo, esta medida no está teniendo el éxito esperado debido a la dureza del trabajo. Además, se enfrenta a una importante traba burocrática: "Nuestros conductores que vienen de esos países están tardando 12 hasta 18 meses sin poder trabajar en su profesión", ha lamentado el presidente de la CETM, lo que desincentiva la llegada de talento extranjero.