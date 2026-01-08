"Da la sensación de que el Real Madrid con Gonzalo es mejor que con Mbappé, es el mejor jugador de largo del equipo y no penséis que va a hacer tres goles todos los días"

La brillante actuación de Gonzalo ante el Betis, con tres goles incluidos, ha abierto un inesperado debate en los micrófonos de El Partidazo de COPE: si el Real Madrid juega mejor sin su principal estrella, Kylian Mbappé. La discusión surge en la antesala del derbi contra el Atlético de Madrid, un partido que se presenta "con unos ingredientes buenísimos" y para el que la ausencia del astro francés es considerada "capital" por algunas de las voces del programa.

Un equipo más coral sin la estrella

Pese al consenso sobre la calidad de Mbappé, del que se recuerda que ha metido "el 60 o 65 por cien de los goles", varios colaboradores han apuntado que con Gonzalo en el campo el equipo "fluía mejor", era "más reconocible" y estaba "más equilibrado". Esta idea ha sido reforzada por Manolo Lama, quien ha criticado cómo se suman pequeños detalles positivos del juego de Gonzalo para crear una visión distorsionada.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Kylian Mbappé, durante un encuentro con el Real Madrid

Lama ha sido tajante en su análisis durante el debate en El Partidazo de COPE: "Da la sensación de que con Gonzalo es mejor que con Mbappé el equipo. Y dices, pero bueno, ¿qué qué dices?". Ha reconocido que el delantero ofrece "otras circunstancias a nivel positivo", pero ha insistido: "Mbappé es el mejor jugador de largo del Real Madrid, de largo".

Da la sensación de que con Gonzalo es mejor que con Mbappé el equipo"

Además, ha advertido del peligro de poner toda la responsabilidad sobre la espalda de Gonzalo tras su triplete. "Y no penséis que va a hacer 3 goles todos los días, porque eso no lo hace nadie", ha sentenciado Lama, recordando que la defensa que encontrará en el derbi será mucho más exigente que la del otro día.

Vinicius, en el punto de mira

Con la baja de Mbappé, todos los focos apuntan a Vinicius. En el programa también se ha tratado el estado del brasileño, de quien se ha dicho que "no está muy brillante" esta temporada. La presión recae sobre él para ser el jugador decisivo, una situación que, como recordaba recientemente Roberto Morales, sorprende porque en el debate del caso Gonzalo-Mbappé "siempre se apunta a Vinicius".

EFE El delantero del Real Madrid Gonzalo García se lleva el balón tras marcar tres goles en el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Betis

Las palabras del entrenador, "hay que buscarle", se han interpretado como una orden clara para entregarle el balón. Su duelo en la banda con Llorente, un futbolista que "le tiene cogida la medida" por su velocidad y anticipación, se perfila como una de las claves del encuentro.

Hay que buscarle, significa pelotas a Vinicio"

Un 4-3-3 para ensanchar el campo

El dibujo táctico del Real Madrid será fundamental. Aunque el equipo repliega en 4-4-2, en ataque se transforma en un 4-3-3 con Vinicius y Rodrigo pegados a las bandas. El objetivo, según se ha analizado, es "que el campo sea muy ancho" para generar espacios para Gonzalo como un "nueve nueve" y facilitar la llegada de Bellingham desde segunda línea, una fórmula que ya dio sus frutos en la pasada jornada ante el Real Betis.