Geany, camionero en España: "Tú coges a un funcionario y le dices que le vas a pagar 2.800 euros por trabajar así, ¿crees que lo haría?"

Geany es un camionero con más de 30 años de experiencia al volante. Ha sido testigo directo de la transformación del sector del transporte, de la vida en la carretera y de la tecnología de los camiones. A través de su cuenta de TikTok, @la.voz.del.transp, comparte sus reflexiones sobre una profesión que, aunque esencial, a menudo es invisible. En uno de sus vídeos más recientes, Geany ha lanzado una pregunta cargada de intención para ilustrar la dureza de su oficio, un testimonio que refleja las dificultades que explican por qué en España faltan más de 15.000 profesionales como él, mientras que en otros países los salarios son mucho más elevados: se pagan hasta 100.000 dólares.

Una vida entre madrugones y rutas largas

La vida de un transportista está marcada por los madrugones, las rutas interminables y, sobre todo, las noches fuera de casa. Este sacrificio personal es una de las realidades más difíciles del oficio, un peaje emocional que Geany conoce bien. El orgullo por el trabajo y el compañerismo son pilares que sostienen a estos profesionales, pero la distancia y la soledad son una constante, como se refleja en el relato de otros compañeros que viven la carretera como su segundo hogar, a veces incluso llevando a sus hijos para que entiendan su día a día.

¿Aceptarías este trato?

Para que la gente entienda lo que implica su trabajo, Geany propone un ejercicio de empatía dirigido a un trabajador de oficina. La premisa es simple: cambiar el escritorio por la cabina de un camión, pero manteniendo las cuatro paredes de la oficina como metáfora. El camionero plantea un escenario hipotético: "Vas a trabajar 12, 13, 14 horas al día, ¿vale? Aquí delante del ordenador tendrás una pausa de comer, pero vas a comer aquí". La jornada no termina ahí. "Cuando ya acabas con el trabajo, aquí detrás del escritorio, te vamos a poner una colchoneta y vas a dormir aquí, ¿vale? Hasta mañana", añade.

Esta rutina se repetiría "lunes, martes, miércoles, hasta el viernes que te vas a ir para casa". La cuestión final es la que desvela el punto central de su argumento: el salario. Geany pregunta si alguien aceptaría este ritmo de vida por un sueldo de "2.500, 2.700, 2.800 € al mes". Una cifra que pone sobre la mesa el debate sobre cuánto gana realmente un camionero en España y si compensa las condiciones. Y es que las situaciones en carretera son de todo tipo, tal y como avisan algunos camioneros, hay que estar alerta hasta de lo que hacen otros vehículos.

La respuesta del presentador del vídeo a la pregunta de Geany es tajante: "Yo creo que en un mes está fuera". Esta simple frase resume el sentir general que expone el camionero: las condiciones del transporte por carretera son tan exigentes que pocos estarían dispuestos a aceptarlas, a pesar de ser un sector estratégico para el país.