Cuánto gana un camionero en España haciendo transporte nacional o internacional y si es autónomo o asalariado

El transporte por carretera es un pilar esencial en la economía española y europea. Millones de toneladas de mercancías se mueven cada día a través de nuestras autopistas, desde los alimentos hasta productos industriales, y todo ello gracias al esfuerzo de los camioneros. No obstante, detrás de esta vital labor se esconde una profesión que, aunque crucial, está marcada por condiciones laborales que muchos consideran duras. La escasez de conductores, lejos de solucionarse, sigue siendo un reto para el sector. Y a todo esto, surge una pregunta: ¿Cuánto gana un camionero en España, ya sea en transporte nacional o internacional, y si es autónomo o asalariado?

Como apuntaba Carlos Moreno ‘El Pulpo’, el transporte de mercancías por carretera es una de las bases de la economía europea y, por supuesto, de la española. Sin embargo, el panorama no es sencillo. Las condiciones laborales en el sector, que incluyen largas jornadas, rutas difíciles y en ocasiones el alejamiento de la familia durante días, están provocando que cada vez haya menos personas dispuestas a asumir esta difícil labor.

Alfonso García ‘Motorman’, experto en motor, señala que en los últimos años, la demanda de camioneros ha aumentado un 15%, mientras que la oferta solo ha crecido un 5%. Este desajuste ha obligado a las empresas a mejorar las condiciones salariales y laborales para atraer y retener a los conductores.

Alamy Stock Photo Adelantamiento a un camión en la autopista, Cataluña

En cuanto al salario, las cifras varían en función de diversos factores, como la experiencia, el tipo de transporte realizado (nacional o internacional) y, por supuesto, si el camionero es autónomo o asalariado.

¿Cuánto gana un camionero en España?

Según la información proporcionada por Alfonso García, el salario medio de un camionero en Europa se sitúa entre los 30.000 y los 60.000 euros brutos al año. Esta horquilla depende de la ubicación, la experiencia y el tipo de transporte. En el caso de España, la cifra se encuentra por debajo de la media europea, con un salario medio anual de unos 35.000 euros.

Si el camionero realiza rutas internacionales, especialmente en el transporte europeo, el salario puede aumentar, rondando los 40.000 euros brutos al año. A pesar de ello, las comparaciones con otros países europeos dejan claro que los camioneros españoles no gozan de los mejores sueldos del continente.

Francia, por ejemplo, presenta una diferencia salarial considerable. Un camionero español gana de media unos 10.000 euros menos que uno francés, tanto en transporte nacional como internacional. También en Italia, los camioneros españoles ven una diferencia salarial de unos 3.000 euros menos.

Alamy Stock Photo Hombre hablando por teléfono a punto de ser atropellado por un camión. Posible colisión en la carretera. Muerte inminente o accidente.

Por otro lado, en países como Alemania, el salario de un camionero puede superar los 55.000 euros brutos anuales, mientras que en Suecia, este se sitúa en torno a los 52.000 euros, y en el Reino Unido, los camioneros ganan de media 50.000 euros al año.

La escasez de conductores y las medidas para mejorar las condiciones

La escasez de conductores es un problema creciente que afecta a toda Europa, y España no es una excepción. A medida que las generaciones más veteranas de camioneros se jubilan, no hay suficientes jóvenes dispuestos a llenar el vacío. La dureza de las condiciones laborales, sumada a un salario que en muchos casos no es competitivo en comparación con otros países, está provocando que cada vez sea más difícil encontrar profesionales que quieran dedicarse a esta profesión.

Alfonso García apunta que las empresas han comenzado a tomar medidas para abordar esta escasez, incrementando los salarios y mejorando las condiciones de trabajo. Sin embargo, estas medidas no siempre son suficientes para frenar la fuga de conductores ni para atraer a nuevos profesionales al sector.