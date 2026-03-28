Habla la mejor amiga del instituto de Noelia Castillo: "Me ha roto el corazón. Escribí una nota para la madre de Noelia, pero creo que la carta nunca llegó"

Karla Gutiérrez compartió con Noelia Castillo cuatro años en el instituto Santa Eulalia, una etapa en la que forjaron una amistad inseparable. "Éramos mejores amigas en todo, en el instituto siempre juntas para todo... para todo a su lado", ha explicado Carla.

La amistad se interrumpió bruscamente cuando Noelia fue trasladada desde el centro de menores en el que vivía. "Perdimos el contacto porque cogió y se la llevaron al otro centro. Y bueno, sin teléfono, sin nada, no sabía cómo localizarla", ha lamentado Karla, quien perdió completamente la pista de su amiga hasta que su caso saltó a los medios de comunicación.

Un último intento de despedida

Al conocer la noticia, Karla Gutiérrez no dudó en ponerse en camino, a pesar de que su hijo acababa de salir de una intervención: "Me fui corriendo al hospital, una hora de coche, con mis 3 hijos…". Llegó al hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, poco antes de la muerte asistida. Desesperada y con una bebé en brazos, rogó a los médicos que la dejaran entrar, pero un cordón policial se lo impidió. Aunque dejó una nota para la madre de Noelia, cree que "la carta nunca llegó".

Una de las motivaciones de Karla para hablar ha sido la oleada de comentarios críticos que ha recibido en redes sociales, donde algunos usuarios le reprochaban su ausencia. "Me estaba dando mucho coraje, que están hablando, ¿y dónde estaba esa amiga todo ese tiempo? Esa amiga estaba perdida", ha afirmado con rotundidad.

Si no he podido estar con ella es porque no la he localizado, hasta que he visto esto y me ha roto el corazón" Carla Gutiérrez, amiga de Noelia de juventud

La visión de Noelia en los medios impactó profundamente a su amiga, que percibió en ella un gran deterioro. "Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. La veía muy mal, tanto físicamente, mentalmente también, le he visto muchos cambios", ha señalado. Este cambio refleja el duro periplo vital que Noelia atravesó, una realidad que ella misma reivindicó, según la periodista Bea Osa.

Me han imaginado postrada en esta cama, porque tendría que haber cumplido un prototipo, y yo no cumplo este prototipo" Noelia Castillo

Noelia era consciente de que su situación no encajaba en el imaginario colectivo sobre la eutanasia, como ella misma transmitió: "Me han imaginado postrada en esta cama, porque tendría que haber cumplido un prototipo de lo que es la persona que se somete a una eutanasia en un estado casi terminal, y yo no cumplo este prototipo". Finalmente, Karla ha querido enviar el pésame a la familia de Noelia, con la que nunca tuvo contacto.