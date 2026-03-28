Expertos alertan del "precedente crítico" que sienta la eutanasia de Noelia

La muerte de Noelia Castillo por eutanasia ha abierto un profundo debate sobre la aplicación de la ley en casos de trastornos de salud mental. En el programa 'Fin de Semana' de la cadena COPE, presentado por Cristina López Schlichting, dos destacados expertos han analizado el caso, concluyendo que representa un "fracaso absoluto" del sistema y sienta un "precedente realmente crítico". El psiquiatra José Miguel Gaona y el psicólogo forense José Manuel Aguilar han cuestionado si una persona con un Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) puede tomar una decisión realmente libre sobre acabar con su vida.

Un "fracaso absoluto" del sistema

Para el psicólogo José Manuel Aguilar, el caso de Noelia es la crónica de un "fracaso absoluto" en tres niveles. Primero, un "fracaso" de la familia, que no atendió sus necesidades y derivó en su tutela a los 13 años. Segundo, un fallo "de la administración", que la tuteló hasta su mayoría de edad entre denuncias no probadas de abusos. Y tercero, un fracaso "como sanitarios". Aguilar ha criticado cómo el caso se ha usado como arma política: "Aquí ha habido debate de barricadas, no ha habido debate de moral o de ética o de cuidados o de salud".

Aguilar, profesor de la Universidad Loyola, también ha puesto en duda a los comités de evaluación. "Habría que ver la naturaleza ideológica y el sesgo que tienen estos tribunales", ha afirmado, deslizando que algunos son conocidos por su falta de "representatividad de distintas opciones". El psicólogo ha lamentado que no se haya consultado a colectivos de expertos en el trastorno. "Asociaciones TLP, que tienen un un prestigio extraordinario, [...] nadie les ha preguntado, en este caso", ha apostillado López Schlichting. Para Aguilar, el problema reside en la falta de recursos, pero también en el "interés".

¿Era una decisión libre?

El psiquiatra José Miguel Gaona ha vinculado la petición de la eutanasia con el sentimiento de soledad. Apoyándose en una conferencia que impartió recientemente, ha explicado que los estudios demuestran que "aquellas personas se sentían solas, abandonadas por el mundo, abandonadas por la familia, [...] pues tenían mayor tendencia a pedir esa eutanasia". Sin embargo, advierte de que este es solo "uno de los factores" en un problema complejo.

El núcleo del debate, según Gaona, es si la decisión fue verdaderamente libre. Sostiene que en procesos depresivos graves o con un TLP, el abanico de elección se reduce drásticamente. "Usted puede escoger habitualmente entre negro y gris oscuro, y se acabó el abanico de elección", ha explicado de forma gráfica. Gaona ha definido el TLP como un trastorno caracterizado por "la impulsividad, la inestabilidad emocional, las relaciones intensas, caóticas, el miedo al abandono" y, crucialmente, la "tendencia a, justamente, suicidio".

Este caso crea "un precedente realmente crítico dentro de lo que es la salud mental", ha alertado Gaona. El psiquiatra ha desvelado que, desde que se conoció el caso de Noelia, ha tenido "varios pacientes" que le han dicho: "Yo también quiero la eutanasia". También ha recordado que el Tribunal de Derechos Humanos condenó a Bélgica por eutanasiar a una joven con depresión, cuestionando si esa debe ser la salida. "Le ha fallado en todo, pero justamente en esto no. Pero venga, qué hipocresía", ha exclamado, criticando que el Estado se presente como garante al final de una vida en la que no supo dar apoyo.