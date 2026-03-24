La borrasca Therese en Canarias mantiene alertas rojas: "Estamos ante escenarios impredecibles, no sabemos por dónde van a salir las tormentas ni cómo van a descargar"

El temporal que azota Canarias está dejando fuertes lluvias y ha obligado a mantener la alerta naranja en La Palma, mientras que en Tenerife se desactivaba la roja hace unos minutos. Durante la jornada se han registrado más de 650 incidentes y el gobierno autonómico ha suspendido las clases presenciales en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, siendo esta última la que se lleva la peor parte con decenas de personas aisladas. Así lo ha explicado el presidente del cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en el programa 'La Linterna' de COPE.

La situación en Gran Canaria ha requerido la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya se encuentra desplegada en la isla. Además, las autoridades han tenido que evacuar a una docena de vecinos que residían cerca de la presa de Ayagaures como medida de precaución ante la crecida del agua.

Un fenómeno impredecible

El presidente del cabildo ha descrito la situación como un 'fenómeno singular' provocado por 'células convectivas que nacen en el mar' y 'descargan precipitaciones muy intensas en muy poco tiempo'. Esta tormenta que azota Gran Canaria ha registrado cifras récord, como los 152 litros por metro cuadrado acumulados en una hora en la zona de Bañaderos, una cantidad que supera con creces los 60 litros que activaron la alerta roja en Tenerife.

Estamos ante escenarios impredecibles, no sabemos por dónde van a salir las tormentas ni cómo van a descargar"

EFE Corte de carretera en la desembocadura del barranco de Arguinegín a la costa de Mogán

Morales ha insistido en la incertidumbre del momento en su entrevista en COPE: "Estamos ante escenarios impredecibles, no sabemos por dónde van a salir las tormentas ni cómo van a descargar". A pesar de que la situación parecía calmarse durante la tarde, los técnicos advierten de que la isla se encuentra 'en la zona más inestable de la borrasca' y no se descartan nuevas precipitaciones intensas durante la noche.

La cara positiva: los embalses, llenos

Sin embargo, no todo son malas noticias. El presidente ha señalado que estas lluvias han supuesto un alivio para la sequía que arrastraba la isla desde hace años. "Llevaba en esta isla que no llovía muchísimos años, nuestras presas estaban vacías", ha comentado Morales.

Hoy, la mayoría de nuestras grandes presas están llenas"

La única buena noticia, según el presidente, es el estado de los embalses. "Hoy, la mayoría de nuestras grandes presas están llenas", ha celebrado, indicando que hay 32 presas rebasando y que en los últimos dos días se han recogido aproximadamente 20 hectómetros cúbicos de agua, lo que equivale a 20 millones de metros cúbicos.

EFE Un vecino del barranco de Arguinegín trata de proteger su vivienda ante la crecida del caudal del barranco

Sin daños personales

Afortunadamente, y a pesar de la virulencia del temporal, "no han habido daños personales", ha confirmado el presidente del cabildo. Este hecho se atribuye en gran medida a la "cultura de la prevención" que se ha trabajado en la isla. A pesar de las imprudencias que se han podido ver durante la borrasca, la rápida actuación de los servicios de emergencia ha sido clave.

No obstante, los daños materiales son cuantiosos. En la isla de Gran Canaria se contabilizan 22 carreteras cortadas y cerca de 1.500 personas aisladas o desalojadas de sus viviendas. La gestión de la crisis por parte del Gobierno de Canarias, que también se enfrenta a otros retos como el reciente plan anticrisis, se ha centrado en la protección civil para evitar tragedias personales.

La esperanza está puesta en la jornada del jueves, cuando se espera que la llegada de los vientos alisios pueda "desplazar" la borrasca y devolver la estabilidad al archipiélago. Mientras tanto, las autoridades piden máxima precaución ante una situación que sigue siendo "muy complicada".