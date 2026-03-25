La borrasca Therese pone en jaque a Canarias con lluvias torrenciales y riesgo de inundación

El Gobierno de Canarias ha actualizado en la madrugada de este miércoles la emergencia por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones. Según la información de EFE, Gran Canaria se mantiene en esta situación a partir de la 01:30 horas, mientras que Tenerife se suma a El Hierro, La Palma y La Gomera, que pasan a estar en condición de alerta. Por su parte, las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúan en prealerta.

EFE Moya, Gran Canaria. EFE/Ángel Medina G.

Estas decisiones han sido tomadas con base en la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, aplicando el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de Canarias (Peinca).

Niveles de alerta en constante cambio

La situación de emergencia, la más alta en la escala de riesgos de Protección Civil, ya estuvo vigente en Gran Canaria durante la mañana del martes. En ese episodio se descargaron más de 150 litros de agua por metro cuadrado en pocas horas, aunque al comienzo de la tarde se rebajó a alerta. Sin embargo, la actividad convectiva generada por la borrasca Therese ha obligado a declararla de nuevo en la isla durante la noche.

EFE EFE/ Ángel G. Medina

A lo largo de este miércoles, las islas estarán muy cerca del centro de la borrasca. Esto implica que las precipitaciones serán desorganizadas, con núcleos convectivos que pueden ser localmente importantes y que aparecerán de forma dispersa por todo el archipiélago.

Terreno saturado y desbordes

Se esperan precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero sobre todo en el norte de la isla de Tenerife y en el este y sur de Gran Canaria. En estas zonas, la actividad convectiva está produciendo lluvias sobre un terreno que ya está muy saturado de agua, lo que ha provocado desbordes de presas en Gran Canaria e inundaciones significativas y dispersas, especialmente intensas en Tenerife y Gran Canaria.

En estas dos islas se están registrando acumulados importantes en 12 horas. Se han observado cantidades de 60 mm en 1 hora en la zona de Tacoronte (Tenerife) y de 30 mm en 1 hora en varias localidades del norte de la misma isla, especialmente en el entorno del Valle de La Orotava. También se prevén precipitaciones intensas en La Palma, sobre todo en el norte y el este, donde las lluvias serán persistentes durante la madrugada.