Angela Martialay, sobre el caso Kitchen: "Fue uno de los grandes escánadalos de la democracia, pero el PP ya pagó políticamente su responsabilidad"

El juicio por el caso Kitchen ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional. En el banquillo se sientan el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su cúpula policial, como su ex número dos, Francisco Martínez, por la presunta operación orquestada desde el ministerio para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores sobre la financiación del partido. Los hechos, analizados en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, ocurrieron entre 2013 y 2015, y la Fiscalía pide para Fernández Díaz y Martínez hasta 15 años de prisión, mientras que para el comisario José Manuel Villarejo la pena solicitada asciende a 19 años.

En la primera sesión, dedicada a las cuestiones previas, la defensa de Fernández Díaz ha pedido anular los mensajes con su segundo al alegar que pudieron ser manipulados. Por su parte, el PSOE, que ejerce la acusación popular, ha solicitado anular el juicio para que se investigue de nuevo a María Dolores de Cospedal y que el PP sea considerado partícipe a título lucrativo. A lo largo del proceso, que se extenderá hasta junio, testificarán figuras como la propia Cospedal, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. Un calendario judicial que coincide con el inicio del juicio por el caso Mascarillas, con José Luis Ábalos en el foco, evidenciando cómo, en palabras del periodista Ignacio Camacho, se vive una fase de 'justicia espectáculo', aunque existen claves para diferenciar el caso Ábalos de la trama Kitchen.

EFE El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (d)

Responsabilidad política ya "amortizada"

En la tertulia de 'La Linterna', los analistas Ángela Martialay e Ignacio Camacho han coincidido en un punto clave: la responsabilidad política del PP por estos hechos ya fue saldada. Para Martialay, aunque se trata de uno de los mayores escándalos de la democracia, el partido ya ha pagado su peaje. "La operación Kitchen fue uno de los grandes escándalos que ha tenido la democracia", ha afirmado, pero ha matizado que "el PP ya pagó políticamente su responsabilidad por esa época de corrupción, algo que todavía veremos qué sucede con el PSOE".

Estamos en una fase de justicia espectáculo, donde los 2 partidos se van a echar en cara mutuamente sus corrupciones"

Ignacio Camacho, por su parte, ha lamentado que se entre en una dinámica de "justicia espectáculo, donde los 2 partidos se van a echar en cara mutuamente sus corrupciones, con el resultado evidente de un desgaste aún mayor del sistema en favor de los populistas". Camacho ha señalado una "diferencia esencial" en el plano político: "El gobierno de Rajoy cayó, y cayó por entre otras cosas porque Sánchez le puso una moción de censura", mientras que "la corrupción del sanchismo está pendiente de una catarsis política".

Un juicio que llega "tarde"

El periodista Alejandro Requeijo, invitado en 'La Linterna', ha utilizado una metáfora cinematográfica para describir la sensación que rodea al juicio, comparándolo con la película 'Los Otros': "da mucho miedo hasta que uno descubre que sus personajes ya están muertos". Según Requeijo, ha pasado suficiente tiempo como para que el impacto político sea limitado, pues la moción de censura de hace ocho años ya fue la consecuencia directa. Así, describe la sesión inicial como un mero trámite para comprobar cómo nos comportarnos cuando la justicia llama.

Es cuando los equipos sortean el campo o cuando los árbitros miden la tensión de las redes de las porterías"

EFE La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta ya este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados

Sobre el desarrollo de la sesión, Requeijo ha explicado que las cuestiones previas son "un poco rollo para el espectador". Utilizando un símil futbolístico, lo ha descrito como el momento en que "los equipos sortean el campo o cuando los árbitros miden la tensión de las redes de las porterías". También ha destacado la "buscada soledad del ministro Fernández Díaz", quien "en ningún momento ha hecho por hablar o por relacionarse con sus ex subordinados", y cómo la presidenta del tribunal ha marcado el tono desde el primer día frenando a un abogado que "se ha venido un poco arriba".

La estrategia del PSOE para vincular la trama

Requeijo también ha desvelado cómo el PSOE ha intentado utilizar este caso para construir un relato de persecución contra Pedro Sánchez. Ha recordado unos audios de 2014 en los que Villarejo proponía a Francisco Martínez usar información sobre unas saunas del suegro del entonces recién elegido líder socialista. Aunque el PSOE intentó judicializarlo, la Audiencia Nacional lo rechazó al determinar que "tener saunas no es delito" y que no se produjo un espionaje como tal. Con la hemeroteca en la mano, se observa que hay diferencias notables entre el caso Kitchen y otros escándalos.

Pese a que el PSOE tratará de "exprimir al máximo" el juicio para atacar al PP, los analistas coinciden en que el impacto será limitado. Ángela Martialay cree que la estrategia del 'lawfare' del PSOE "ha caído por sí sola" ante la magnitud de la corrupción en el entorno del presidente. Además, Camacho ha señalado que los protagonistas del caso Kitchen tienen "muy poca venta mediática" comparados con los del 'caso Koldo'. Aunque se espera que los testimonios de Rajoy o Cospedal den "algunas mañanas de gloria a la izquierda", el caso se percibe como políticamente amortizado para un PP "absolutamente distinto" al de aquella época.