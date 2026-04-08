Lourdes Rico, restauradora, zanja la polémica sobre el traslado del Guernica: "El riesgo cero no existe, es imposible volver a enrollarlo"

La polémica sobre el posible traslado del Guernica ha quedado zanjada, al menos por ahora. La petición del lehendakari, Imanol Pradales, de llevar la obra de Picasso al Museo Guggenheim de Bilbao ha sido denegada por el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha afirmado que su "obligación es preservar este valiosísimo patrimonio".

El propio Museo Reina Sofía ha emitido un informe técnico que desaconseja rotundamente el traslado por el riesgo de "grietas, levantamientos y pérdidas de pintura".

La historia de un icono contra la guerra

Para entender la fragilidad del cuadro hay que remontarse a su origen, como recordamos Ana Huertas en 'La Tarde'. Tras el bombardeo de la villa vizcaína de Guernica el 26 de abril de 1937, un Pablo Picasso afincado en París plasmó el horror en un lienzo monumental de casi ocho metros de largo por tres y medio de alto.

La obra, pintada en blanco, negro y gris, se convirtió desde su presentación en la Exposición Internacional de París de 1937 en un símbolo universal contra la guerra.

Un cuadro muy viajero

El Guernica es uno de los cuadros más viajeros de la historia, un traqueteo que le ha dejado huella. Entre 1938 y 1958, recorrió ciudades como Oslo, Londres, Milán o Sao Paulo. Ante la amenaza de la guerra en Europa, Picasso lo envió a Nueva York, al MoMA, con la condición de que no volvería a España hasta que no hubiera democracia.

Finalmente, en 1981, el cuadro aterrizó en Madrid en un vuelo comercial de Iberia, un regreso que muchos, como la propia Pilar García Muñiz, recuerdan como un acontecimiento nacional.

La voz de los expertos

Lourdes Rico, miembro de la junta directiva de ACRE, la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España, ha confirmado el delicado estado del cuadro.

Según la experta, los múltiples traslados, en los que la obra fue enrollada y desenrollada hasta 80 veces, han provocado "graves daños en todos los bordes" y "grietas de todos los tamaños" que hacen inviable un nuevo viaje.

Volver a enrollarlo es absolutamente descartable" Lourdes Rico Miembro de la junta directiva de ACRE (Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España)

Lourdes Rico ha sido tajante sobre la posibilidad de mover el lienzo: "En mi opinión no, el riesgo cero desde luego no existe". La experta ha explicado que "volver a enrollarlo es absolutamente descartable", ya que la pintura se quebraría. Una capa de cera-resina aplicada en 1957 ha provocado una rigidez que impide ese proceso, por lo que su traslado requeriría una caja gigantesca y un camión especial que, aun así, no garantizarían la integridad de la obra.

Cualquier vibración puede hacer que se caiga la pintura" Lourdes Rico Miembro de la junta directiva de ACRE (Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España)

La razón principal es que el cuadro es "muy frágil y que está muy estabilizado en el ambiente en el que está". Según Rico, "cualquier vibración puede hacer que se caiga la pintura", por lo que considera "prudente y acertada" la decisión de no moverlo.

Coincide así con el criterio de los técnicos del Museo Reina Sofía, que aplican un estricto protocolo de conservación preventiva, controlando los parámetros de temperatura y humedad y manteniendo la "inmovilidad" absoluta de la obra.

La complejidad no reside solo en el transporte. José Manuel Marcos, CEO de la empresa Ordax, ha explicado también en 'Herrera en COPE' que los mayores riesgos están en la manipulación.

En todo el proceso intervienen equipos de restauradores que deciden el embalaje ideal y de transportistas especializados que siguen sus indicaciones, formando una cadena de profesionales con muchísima experiencia para proteger cada pieza.