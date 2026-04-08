Minguella cuestiona algunas decisiones de Flick en la derrota en Champions frente al Atlético de Madrid y analiza su origen: "Hace cosas sorprendentes"

El análisis de Josep María Minguella en 'Tiempo de Juego' tras la derrota del FC Barcelona por 0-2 ante el Atlético de Madrid ha sido contundente. El analista se ha mostrado muy sorprendido con el resultado en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, admitiendo que no esperaba un marcador tan adverso, "e inclusive con posibilidades de uno más". Minguella ha señalado que, aunque sabía que "la eliminatoria no sería fácil", el desenlace ha puesto de manifiesto problemas más profundos en el club.

Decisiones "sorprendentes" de FLICK

Minguella ha cuestionado directamente las decisiones de Hansi Flick durante el partido. El punto más criticado ha sido la sustitución de Robert Lewandowski cuando el equipo necesitaba marcar. "¿Por qué no ganando hoy sacas a Lewandowski?", se ha preguntado, para después recordar que "el goleador del equipo lleva un 9 en la espalda". Considera que si sacas a un jugador así, "difícilmente vas a hacer un gol".

Otro de los focos de su crítica ha sido la gestión de los minutos de Fermín. El analista no comprende por qué no fue titular si finalmente pudo disputar una parte importante del encuentro. "Si ha podido jugar 60 minutos, ¿por qué no ha arrancado de entrada?", ha cuestionado Minguella, dejando en el aire la pregunta sobre el estado físico real del jugador: "¿Qué corte tenía? ¿Un corte que en el descanso se ha tapado?".

Una plantilla de "arreglos"

El análisis ha ido más allá del partido y ha apuntado a la situación institucional del club. Minguella ha recordado las limitaciones económicas del Barcelona, que le impiden reforzarse con garantías. "¿Qué jugadores ha fichado en los últimos 2 años? Si no puede fichar, si no le dan permiso, porque no tiene dinero", ha sentenciado. Esta realidad, según él, obliga a tirar de "arreglos con jugadores de casa, con chavales que juegan bien".

También ha mostrado su escepticismo sobre el ambiente de euforia que a su juicio rodea a los jóvenes talentos, criticando que se les catalogue como "el mejor del mundo" de forma prematura. Sobre esto, ha recordado su propio criterio: "Oye, primero que juegue el domingo y a ver qué hace, después ya ya ya ya hablaremos". Sus críticas también se han dirigido a jugadores como "Rasford, que chuta, pero pero pero no no no interviene", o Cancelo, de quien ha dicho con ironía que "es la salvación del lateral izquierdo, cuando lo había jugado siempre a la derecha".