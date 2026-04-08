"El combustible que tú vayas a repostar hoy, la gasolinera lo compró hace días o semanas, podríamos empezar a notar la bajada de precios en unas dos o tres semanas"

Los mercados han recibido con euforia la tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos e Irán. Las principales bolsas mundiales han vivido una de sus mejores jornadas del año, una confianza que también ha provocado el desplome del precio del petróleo. En las Clases de Economía de La Linterna, el periodista económico, Iván Alonso, ha analizado junto a Expósito las claves de este escenario y por qué la bajada del crudo no se traduce en un abaratamiento inmediato de los carburantes.

El mejor ejemplo ha sido Wall Street, que cerró rozando el 3% de subida, mientras los principales índices europeos se sumaban a la fiesta con incrementos medios por encima del 5%. En España, el IBEX 35 ha firmado su mejor jornada de todo 2026, superando ampliamente el 4%. Paralelamente, el petróleo ha sufrido su bajada más brusca en los últimos 35 años, con una caída superior al 13%. El barril de Brent, referencia en Europa, cotiza por debajo de los 96 euros de media, una cifra que no se veía desde el 23 de marzo.

El ‘efecto cohete y pluma’ en los carburantes

Pese a la drástica caída del crudo, los precios en las gasolineras no han bajado. La razón principal reside en el conocido como 'efecto cohete y pluma': cuando el petróleo se encarece, la gasolina sube rápido, pero cuando baja, el descenso es mucho más lento. Según ha explicado el analista de mercados de XTV, Manuel Pinto, esto se debe a varios factores.

Cuando sube el petróleo, la gasolina sube rápido, pero cuando baja lo hace mucho más lentamente"

Alamy Stock Photo Vista de una gasolinera de bajo coste Ballenoil que muestra el precio de la gasolina.

En primer lugar, los impuestos suponen cerca del 50% del precio final de los carburantes. Además, la materia prima solo representa una parte del coste, al que hay que sumar refinería, transporte y márgenes comerciales. "El combustible que tú vayas a repostar hoy, la gasolinera lo compró hace días o semanas", ha señalado Pinto. Por ello, si la caída del petróleo se mantiene, los precios en los surtidores podrían empezar a descender "en unas dos o tres semanas", aunque el efecto completo tardaría en notarse "uno o dos meses".

Los expertos recuerdan escenarios parecidos, como el inicio de la guerra de Ucrania, cuando los precios tardaron tres meses en volver a niveles previos. Esta demora en la bajada tiene un fuerte impacto en el bolsillo de los ciudadanos, en un momento en que llenar un depósito de gasóleo supera los 100 euros.

La rebaja del IVA, en el punto de mira de Bruselas

En este contexto, el Gobierno ha decidido mantener la rebaja del IVA en los carburantes, a pesar de la advertencia de Bruselas. La Comisión Europea envió una carta al Ejecutivo recordando que "no es posible rebajar el IVA a los hidrocarburos al tipo reducido, al 10%, como ha hecho el Gobierno", ya que contraviene la reglamentación europea. El Gobierno se escuda en que la medida es temporal.

La medida que hemos puesto encima de la mesa desde el gobierno de España está completamente justificada ante esta situación"

Alamy Stock Photo Gasolinera y postes de combustible en Barcelona

La vicepresidenta, Sara Ajesen, ha defendido la decisión: "Yo creo que la medida que hemos puesto encima de la mesa desde el Gobierno de España está completamente justificada ante esta situación, en la cual tenemos que proteger a los consumidores que están más afectados". Ajesen ha insistido en que "es una medida de momento temporal" y que se está realizando una "permanente monitorización de la situación". La medida afecta especialmente a sectores profesionales, como los transportistas autónomos, que se ven asfixiados por el alza de los costes.

La rebaja del IVA a los carburantes se implementó para paliar la subida de precios sufrida desde el inicio de la guerra. Bruselas también ha advertido a Polonia, que tomó una medida similar a la del ejecutivo español, y ha avisado a ambos países de que se podría iniciar un proceso de infracción.