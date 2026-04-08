Carlos Roncero, experto en sueño: "Hay estudios que demuestran que el consumo de tranquilizantes se asocia con un deterioro cognitivo y con problemas médicos como mareos o caídas"

España se ha convertido en el país que lidera el consumo mundial de tranquilizantes. El dato es contundente: 110 de cada 1.000 personas consumen benzodiazepinas a diario, unos medicamentos psicotrópicos indicados para tratar la ansiedad o el insomnio.

Un consumo que, lejos de ser puntual, se ha vuelto cotidiano para un gran sector de la población, como lo demuestra el hecho de que el 22% de los españoles consume psicofármacos y, de ellos, cuatro de cada diez lo hacen a diario.

El caso de Patricia, de poco más de 30 años, ilustra esta realidad. Tras el fallecimiento de su padre, su médico de cabecera le recetó una pastilla para dormir sin indagar en la causa de su insomnio. Estuvo medicada un año sin que nadie le ofreciera otro tipo de ayuda.

"A mí nadie me recomendó ni que fuera al psicólogo, psiquiatra, ni ningún tipo de tratamiento relacionado con la salud mental", explica.

Las causas de un consumo disparado

Para analizar esta situación, el doctor Carlos Roncero, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y miembro de la Alianza por el Sueño, ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' de COPE. El experto atribuye este fenómeno a una suma de factores, incluyendo las secuelas psicológicas de la pandemia y la popularización de estos fármacos en los medios.

"Parece que han perdido la categoría de fármacos que deben ser controlados y manejados y supervisados por profesionales", ha señalado.

Faltan profesionales y tiempo de consulta

El doctor Roncero ha apuntado a la falta de tiempo en las consultas de atención primaria y psiquiatría como una de las claves. Según él, "el tener tiempo para analizar la situación del paciente [...] es fundamental para a veces, pues poder evitar algunos tratamientos". Además, ha lamentado la escasa accesibilidad a otras herramientas como la psicoterapia.

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A esta precariedad se suma el déficit crónico de profesionales de la salud mental. España cuenta con solo seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea de 18.

Carlos Roncero ha confirmado que es una situación que las sociedades científicas han expuesto a las autoridades, pero cuya solución "requiere una visión a medio plazo" que todavía no se ha materializado.

Riesgos a largo plazo: "No son caramelos"

El doctor ha sido tajante al advertir sobre los peligros del consumo sin supervisión, calificándolo de "peligrosísimo". Ha explicado que el uso por recomendación de un conocido o sin control médico puede acarrear graves consecuencias. Aunque son fármacos útiles y seguros si se gestionan bien, su uso debe ser siempre vigilado por un sanitario.

Este tipo de fármacos deben ser siempre supervisados por algún profesional" Carlos Roncero Presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y miembro de la Alianza por el Sueño

Entre los efectos adversos de un consumo mantenido, Roncero ha destacado que "hay estudios de consumo mantenido regular que incluso se asocia, pues con deterioro cognitivo". También ha mencionado el riesgo de adicción, síntomas de abstinencia, consumo compulsivo y otros problemas de tipo médico como caídas y mareos. Por ello, insiste en que "deben ser siempre supervisados por algún profesional".

No se deberían tomar a medio o largo plazo" Carlos Roncero Presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y miembro de la Alianza por el Sueño

Finalmente, el experto ha insistido en que estos medicamentos deben tener "la misma consideración que si estuviera tomando un antibiótico". Subraya que interaccionan con otras sustancias y que es crucial reevaluar su necesidad pasadas unas semanas, ya que, como ha sentenciado, "no se deberían tomar a medio o largo plazo".