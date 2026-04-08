"¿Cómo se le ocurre a Pubill parar un balón con la mano sabiendo que pasó eso en un partido del Arsenal?"

La polémica ha estallado en el Camp Nou durante el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Con el marcador 0-1 a favor de los rojiblancos y los azulgranas con diez jugadores por la expulsión de Cubarsí, una acción insólita ha centrado todo el debate. El Barcelona pidió penalti después de que el defensa del Atlético, Pubill, tocara con la mano un pase de su portero, Musso, en un saque de puerta.

La interpretación arbitral

El árbitro del encuentro, el rumano István Kovács, decidió no sancionar la acción. Según el análisis de Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, el colegiado habría entendido que el balón no estaba en juego. La justificación es que el portero cedió la pelota al defensa para que este la pusiera en movimiento, por lo que se argumentó que "si alguien entiende que el balón no está en juego, no hace falta" sanción.

Sin embargo, esta interpretación ha generado dudas, ya que el balón ya se encontraba en movimiento cuando Musso lo soltó. La jugada fue revisada por el VAR mientras el estadio azulgrana protestaba con gritos de 'La UEFA es una mafia' y el técnico, Hansi Flick, reclamaba la acción al cuarto árbitro.

Un riesgo innecesario

Desde los micrófonos de Tiempo de Juego, el periodista Paco González ha sido muy crítico con la acción, calificándola como una tontería que podía haber sido penalti. Para el director del programa, aunque no considera que fuera penalti porque "no hay intención", la jugada de Pubill es un error horrible y un riesgo innecesario. "¿Cómo se le ocurre parar un balón con la mano ahí?", ha cuestionado González.

González ha comparado la jugada con la de "un niño en el colegio" y ha recordado un episodio similar ocurrido hace dos temporadas en un partido del Arsenal. El periodista ha insistido en la imprudencia del futbolista: "No cometas tonterías, que a veces...", ha señalado sobre el peligro de este tipo de acciones.