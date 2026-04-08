"La lentitud dificulta ciberataques en tiempo real. ¿La latencia? Para nosotros, la latencia es positiva, más latencia significa más seguridad"

La sección sobre el futuro de 'La Tarde' en COPE, con Pilar García Muñiz y José Ángel Cuadrado, ha descubierto lo que viene en Internet.

Tras la implantación del 5G, que ha multiplicado la velocidad y reducido la latencia, el próximo gran reto es llevar la conectividad a cualquier punto del planeta.

Para ello, la siguiente revolución serán las conexiones vía satélite.

El propio José Ángel Cuadrado, director de "Lo que viene", ha relatado su experiencia personal. Gracias a un acuerdo de una aerolínea con SpaceX, la compañía de Elon Musk, pudo realizar una videollamada por WhatsApp desde un avión a 12.000 metros de altura "con una latencia imperceptible".

Durante el vuelo también pudo escuchar la radio en directo y usar redes sociales sin cortes.

El futuro está en la Luna

Más allá de los satélites, Cuadrado ha presentado el que será el próximo gran paso de las conexiones a Internet: colocar centros de datos en la cara oculta de la Luna. Esto significa que contenidos como las series de Netflix, la música, o los podcasts de COPE se almacenarán en servidores que descansarán sobre la Luna.

Satélites orbitando alrededor de la luna

Christopher Stott, una figura clave en el nuevo negocio espacial, ha asegurado en exclusiva para "La Tarde" que "la Luna es un lugar excepcional para almacenar datos. Si no existiera, tendríamos que construirla".

Su compañía, Lonestar Data Holdings, busca convertir la Luna en una copia de seguridad de la Tierra para proteger datos críticos ante desastres o hackeos.

La Luna es un lugar excepcional para almacenar datos. Si no existiera, tendríamos que construirla" Christopher Stott CEO de Lonestar Data Holdings

¿Por qué almacenar datos en la Luna?

Uno de los mayores problemas de Internet es el calor que generan los centros de datos, que consumen hasta un 40% de su energía solo en enfriarse. La Luna funciona como un congelador natural, ya que en su cara oculta las temperaturas pueden caer por debajo de los 170 grados bajo cero, un frío extremo ideal para refrigerar servidores sin apenas gastar energía.

Para evitar los problemas derivados de esas temperaturas extremas, el plan no es colocar los servidores en la superficie, sino en los llamados tubos de lava. Estas cuevas volcánicas gigantes ofrecen tres ventajas: mantienen una temperatura fría pero estable, bloquean la radiación espacial y protegen los equipos de posibles impactos de micrometeoritos.

Energía y seguridad de los datos

En la Luna no hay atmósfera, por lo que la radiación solar llega de forma más directa, permitiendo una generación de energía solar casi ilimitada y constante. Durante las noches lunares, que duran unas dos semanas, se usarían sistemas de almacenamiento como baterías para mantener los equipos en funcionamiento.

Aunque tener los servidores a miles de kilómetros podría sugerir problemas de velocidad, el fundador del proyecto aclara que no buscan una latencia cero, sino un almacenamiento seguro. "Para nosotros, la latencia es positiva, más latencia significa más seguridad", afirma, ya que esa lentitud dificulta ataques en tiempo real. Además, el derecho espacial permite ofrecer soberanía de datos a diferentes países desde una única infraestructura.

Más latencia significa más seguridad" Christopher Stott CEO de Lonestar Data Holdings

Este proyecto ya ha superado la fase de hipótesis.

Lonestar Data Holdings ha probado prototipos del tamaño de una maleta pequeña en la Estación Espacial Internacional y en la superficie lunar para validar el hardware en condiciones extremas. Su plan es lanzar el primer centro de datos comercial a órbita terrestre este mismo año con cohetes de SpaceX.

Aunque el coste del proyecto asciende a varios millones de dólares, resulta competitivo frente a los centros de datos terrestres, que requieren enormes inversiones en construcción y mantenimiento.

Al llevarlos a la Luna se reduce casi a cero el coste de refrigeración y se aprovecha una energía abundante, lo que podría interesar a gobiernos, grandes bancos y compañías con datos críticos.