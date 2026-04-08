Paco González se la juega con una promesa a los oyentes de El Partidazo de COPE si su pronóstico de Champions no se cumple: "Estoy tan convencido..."

El ambiente en 'El Partidazo de COPE' se ha caldeado con el análisis de los cuartos de final de la 'Champions League'. Durante el programa dirigido por 'Juanma Castaño', el resultado cosechado por el 'Real Madrid' en el duelo de ida frente al Bayern Munich ha sido calificado por 'Paco González' como un 'mal menor', una valoración que ha servido de antesala para uno de los momentos más comentados de la noche.

La sorprendente apuesta de Paco González

La convicción del comentarista en sus propios vaticinios ha llegado a tal punto que ha lanzado una atrevida promesa en directo. "Estoy convencido, o sea, es que le pago una ronda a todos los oyentes de El Partidazo de COPE", ha afirmado González, dejando clara la magnitud de su apuesta si su pronóstico sobre la competición europea resulta fallido.

El vaticinio, producto de su ya famoso "superordenador de Paco González", vincula el destino de los dos equipos madrileños en la competición. Según sus palabras, la clave estaba en el partido del Atlético de Madrid: "Si pasa el Atlético, pasa el Madrid". Esta predicción adquiere más relevancia al considerar el calendario, ya que el equipo rojiblanco juega el martes, mientras que el Real Madrid lo hará el miércoles, sabiendo ya el destino de sus vecinos.

El resto de colaboradores del programa ha recibido la promesa con humor, preguntando por el número de personas a las que tendría que invitar. Lejos de retractarse, Juanma Castaño ha dado detalles sobre cómo Paco pagaría su deuda: "Ponemos una barra fuera de la COPE, que está muy bien esto ahora (...) y sin problema", ha comentado, visualizando ya el pago de la ronda si su certeza, calificada por él mismo como "científica", no se cumple.