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Kitchen y mascarillas

En el caso “mascarillas” estamos ante una trama que presuntamente se lucró mediante contratos cerrados durante la pandemia del Covid

El exministro José Luis Ábalos, durante el Pleno del Congreso celebrado el pasado 22 de julio
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Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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En este comienzo de semana se inician los juicios por el caso “Kitchen” y por el caso “mascarillas” de la trama de Aldama, Koldo y Ábalos. En el caso “Kitchen” se juzga la presunta creación de una trama parapolicial en la cúpula del Ministerio del Interior cuando Rajoy era presidente del Gobierno. Esa organización habría servido para intentar destruir las pruebas del caso Gürtel en manos de Bárcenas. Estaríamos ante una intolerable utilización de los mecanismos del Estado para delinquir por razones partidistas. En su momento la Audiencia Nacional estimó que ni Cospedal, secretaria general del PP en ese momento, ni Rajoy, tenían responsabilidad penal. La responsabilidad política puede considerarse saldada con la salida del Gobierno.

En el caso “mascarillas” estamos ante una trama que presuntamente se lucró mediante contratos cerrados durante la pandemia del Covid. Los indicios apuntan a que la trama ya estaba montada en 2018, cuando Sánchez acababa de llegar a la Moncloa. 

En este caso estaríamos ante un caso de corrupción destinado al lucro, entre otros, de un exministro y hombre de máxima confianza de Sánchez, como era en ese momento Ábalos. Del caso “mascarillas” hay una pieza separada que juzgará otras posibles comisiones. A diferencia de lo que sucede en el caso “Kitchen”, en el caso “mascarillas” no han sido todavía depuradas las posibles responsabilidades políticas que afectan al presidente del Gobierno. Sánchez, que se apoyó en Ábalos para volver a controlar el PSOE y que lo tenía como hombre de máxima confianza en el Gobierno, ha asegurado que en lo personal para él era un desconocido. Es poco creíble.

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