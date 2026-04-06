Mayte Alcaraz da la clave para diferenciar el caso Ábalos de la trama Kitchen: "Ahí sigue el presidente sin haber pagado con su cargo"

La actualidad política ha vuelto a quedar marcada por las togas con los casos Ábalos y Kitchen de plena actualidad. En su apunte en 'Femenino Singular' de 'La Linterna con Ángel Expósito', la periodista Mayte Alcaraz ha señalado que, aunque ambos son "especialmente graves", existe "una diferencia sustancial" en cómo se han afrontado.

La responsabilidad política, a examen

Alcaraz ha recordado que la responsabilidad penal por la "operativa parapolicial que montó presuntamente el ministro Fernández Díaz", juzgada en el marco de la trama Kitchen, "se pagó junto a la Gürtel y la Púnica, desalojando del poder a Mariano Rajoy". Este es un hecho clave al comparar ambos escándalos de corrupción.

EFE El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (d)

Sin embargo, la situación es muy distinta en la "escandalera del ministro sombra de Sánchez". La colaboradora de COPE ha subrayado que no se ha producido una asunción de responsabilidades similar en el Gobierno actual. "Ahí sigue el presidente sin haber pagado con su cargo por tener a su vera a dos secretarios de organización corruptos donde los haya", ha sentenciado.

Ahí sigue el presidente sin haber pagado con su cargo"

Un juicio contra el actual Ejecutivo

La periodista ha aportado una segunda clave diferencial. "El gobierno de Rajoy es hoy historia de España, y este juicio de las mascarillas se abre contra este ejecutivo, no contra el anterior", ha explicado. Se refiere al Gobierno que "salió de la moción de censura de 2018", que ahora se enfrenta al escándalo de los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión.

EFE El exministro Jose Luis Ábalos

La "coherencia" del Partido Socialista

Finalmente, Alcaraz ha calificado como "otro nuevo monumento a la coherencia" la postura del PSOE. Ha destacado la "curiosidad" de que el ministro Bolaños haya impulsado una ley para "eliminar la personación de los partidos políticos y sindicatos como acusación popular", mientras su propio partido ejerce dicha figura en la Audiencia Nacional en la causa de la trama Kitchen.

Otro nuevo monumento a la coherencia"

De hecho, ha sido muy específica al señalar la contradicción del presidente del Gobierno. "Es Sánchez el que le pide 47 años y 10 meses de prisión al exministro de interior del PP", ha concluido la periodista, evidenciando el doble rasero del Partido Socialista en este asunto.