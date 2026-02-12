José Manuel Rosas, pescador: "Del año pasado a hoy llevamos medio millón de euros menos. Es catastrófico lo de borrascas como Nils, no recuerdo algo así; hemos faenado cuatro días en enero"

La inusual sucesión de borrascas que azota la península, con Neils como la octava consecutiva en lo que va de año, está teniendo consecuencias devastadoras para el sector pesquero gallego. Las alertas por fuerte viento y oleaje se mantienen activas en toda la costa, impidiendo a la flota salir a faenar y generando un escenario de parálisis casi total. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Pontevedra, José Manuel Rosas, ha dado voz a la desesperación de miles de familias.

Una situación sin precedentes

Con 53 años de experiencia en el mar, Rosas asegura no recordar una situación similar. "La verdad es que no, tan continuada con episodios de lluvia, viento y mar de fondo, no recuerdo esta situación nunca", ha afirmado. La inactividad ha sido prácticamente total: en todo el mes de enero, la flota de bajura de Pontevedra solo pudo salir a faenar "cuatro días".

Una cifra dramática para un sector compuesto en su mayoría por embarcaciones de artes menores (malle y nasa) y recursos específicos como la navaja, el erizo o el percebe, que dependen del día a día.

Pérdidas millonarias

Las pérdidas económicas son cuantiosas, aunque difíciles de calcular con exactitud. Rosas ofrece una comparativa alarmante: solo en su pueblo, de 16.000 habitantes, se ha facturado "casi medio millón de euros menos" que en enero del año anterior. "Esto es catastrófico para las economías", ha sentenciado, explicando que cuando el puerto se para, "se resiente todo el pueblo". La situación ha puesto en jaque a las economías familiares, que son en su mayoría "de subsistir".

Tampoco el marisqueo se presenta como una alternativa viable. Rosas explica que no todas las cofradías tienen acceso a esta actividad y, además, los temporales han complicado la situación. Las lluvias ininterrumpidas han provocado un exceso de agua dulce en los bancos marisqueros, por lo que "no es aconsejable tocarlos". El presidente de la federación ha descrito la situación con una metáfora elocuente: "Esto es como el diluvio, que fueron 40 días y 40 noches, pero ya los hemos sobrepasado".

Alamy Stock Photo Un barco pesquero navega por la Ría de Pontevedra de regreso desde las islas exteriores en un día nublado de verano.

Un futuro incierto y sin ayudas

Ante este panorama, el sector clama por medidas urgentes, como la suspensión de las cuotas de la Seguridad Social mientras dure la inactividad forzosa. Para muchas familias, la única opción es "tirar de los ahorros el que los tiene", pero Rosas advierte que la mayoría vive al día. La crisis actual agrava problemas estructurales como la falta de relevo generacional, ya que la inestabilidad económica desanima a los jóvenes. "Nadie se anima ya a meterse en el mar", ha lamentado, criticando también las continuas restricciones de Europa que, a su juicio, parecen destinadas a hacerlos desaparecer.

Por ello, Rosas ha insistido en la necesidad de nuevas políticas de protección. "Habría que implementar políticas para que cuando se hicieran este tipo de episodios, la gente no quedara en una desprotección total", ha reclamado. La ayuda, sin embargo, no llega y el futuro se presenta "tenebroso" para la flota. A pesar de todo, mantienen la esperanza de que el tiempo mejore pronto. "Los gallegos estamos muy acostumbrados a la lluvia, pero esto ya es demasiado", ha concluido.