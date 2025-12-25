El tiempo da un giro radical: España vive la Navidad más fría en 14 años

Los días de Nochebuena y Navidad de este año serán los más fríos en el conjunto de España para un 24 y 25 de diciembre desde el año 2010. Así lo indican las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anticipan un notable cambio en el tiempo tras un mes en el que han predominado las temperaturas suaves.

Según la información de la agencia, recogida por EFE, el mes de diciembre ha registrado, en su mayor parte, temperaturas superiores a las normales si se toma como referencia el período 1991-2020. Sin embargo, su tramo final romperá esta tendencia con valores inferiores a ese promedio, lo que dará lugar a la primera semana de Navidad más fría de los últimos catorce años.

Un frío poco habitual

Desde la Aemet se ha recordado que un comienzo de Navidad tan frío como el de este 2025 no es habitual en los últimos años y que, debido al calentamiento global, cada vez será menos frecuente. "La primera semana de Navidad es 2.1ºC más cálida que a mediados del siglo XX. No es imposible pero parece muy poco probable vivir navidades tan frías como en 1962", ha señalado la agencia a través de sus redes sociales.

No es imposible pero parece muy poco probable vivir navidades tan frías como en 1962"

Previsión para los días clave

La jornada de este miércoles estará marcada por una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones en toda la península y Baleares. Serán especialmente persistentes en el Cantábrico y norte de Galicia, y fuertes en litorales de Alborán y el mar balear, con nieve en zonas de montaña por encima de los 1.000 metros.

Ya el día de Navidad se producirá un descenso claro de las temperaturas, que será acusado inicialmente en el norte peninsular y se irá desplazando hacia el oeste. Este fenómeno se debe a la presencia de una masa de aire frío y una borrasca situada al oeste de la península, según ha detallado la Aemet.

El frío será intenso en buena parte del país. Una docena de capitales peninsulares, entre ellas Madrid, no pasarán de los cinco grados de máxima, mientras que en ciudades como Segovia y Lugo el termómetro se quedará en tres grados. Además, lloverá, quizá de forma persistente, en el nordeste y Baleares, y las lluvias se extenderán a otras zonas del este y del norte a lo largo de la jornada.

A pesar del pronóstico de este episodio de frío intenso para los días navideños, la Aemet no ha activado, por primera vez en varios días, ningún aviso meteorológico en España para la jornada de este miércoles.