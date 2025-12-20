Jorge Olcina, meteorólogo, sobre el fenómeno que llega a España esta semana: “Tenemos muy reciente Filomena, es un primer temporal de frío intenso al final desde este año 25”

Estamos dando casi el carpetazo al 2025 y, en breves, entraremos de lleno en el invierno. Y esto último, por cierto, ya lo vamos notando. Estés donde estés, te habrás dado cuenta de que ha bajado la temperatura y de que has tenido que sacar la artillería pesada de abrigos.

De hecho, habrás hasta escuchado que en algunas zonas de España empezará a nevar pronto y tendrán, como reza el villancico, una 'blanca Navidad'. Todo ello a consecuencia, por supuesto, de la bajada intensa de temperaturas y de los fenómenos meteorológicos propios del invierno.

Y si quieres saber si en el lugar en donde estás nevará o si tienes que preparar uno u otro modelito dependiendo del frío, en 'Fin de Semana' tenemos todas tus respuestas. Y te respondemos, precisamente, en palabras de Jorge Olcina, director del laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.

Europa Press Vivienda en el Pirineo

Él mismo explicaba que, en los días que quedan de este 2025, podremos experimentar un fenómeno de masa de aire frío en casi toda la península. “Parece que sobre todo la segunda parte de la próxima semana, ya en fechas de Navidad, segundo día de Navidad y ya de cara al fin de año, pues vamos a tener frío. Vamos a empezar a tener frío porque entrará una masa de aire bastante fría del este de Europa” confesaba.

“Hoy sábado y mañana domingo tendremos estos frentes que el primero ya entró el el pasado jueves, ha ido barriendo la Península Ibérica entre el viernes, primeras horas de hoy sábado, entra un segundo frente en estas horas que también va a ir barriendo toda la Península Ibérica de oeste a este y quedarán restos mañana domingo en los que bueno, pues va a llover en el centro sobre todo peninsular, incluso nevará por encima de 1300 metros en buena parte de de las montañas de del norte y del centro peninsular” aclaraba.

El tiempo en Navidad

Son momentos de juntarnos con la familia y con nuestros seres queridos y, en muchas ocasiones, eso incluye salir de casa. Por eso mismo, tenemos especial interés en saber qué tiempo es el que va a hacer durante los días importantes de Navidad.

“A partir sobre todo del 25, del día de Navidad, ya el 24 empezará esa entrada de de la masa de fría, si se confirman todos los pronósticos, bueno, pues va a ser una una segunda parte de próxima semana bastante fría” comenzaba diciendo.

Un tiempo, como él mismo explicaba, que será muy inestable. “A partir del 25 empezarán a bajar las temperaturas, bajarán las cotas de nieve y bueno, pues sí que ya de cara al próximo fin de semana lo iremos confirmando y para los últimos días del año 2025 podemos esperar nieve incluso en cotas bajas” explicaba.

En cualquier caso, sobre esta masa de aire frío que nos acecha en estos últimos días del año, matizaba. “Estas borrascas del Atlántico vienen acompañadas de aire y frío en esta época del año y dejan nieve en la montaña. Incluso llega el efecto a Canarias, porque son son extensiones de esas masas frías que llegan hasta esas latitudes ya tropicales de Canarias y van a dejar algunas gotas también, especialmente en las islas más orientales, tanto hoy sábado como como mañana domingo” explicaba.

La Navidad en Castilla y León llega con frío, lluvia y posibles nevadas a cotas bajas

Pero la pregunta que muchos nos hacemos es si podemos esperar que nieve en estos días, porque eso cambiaría mucho el panorama.

El fenómeno que llega en estos últimos días

Hemos escuchado a lo largo de estos días que podemos esperar nieve en muchos lugares de la Península Ibérica para estos próximos días, pero, ¿dónde será?

“Podemos anticipar es que los últimos días de este año 25, pues van a ser fríos. Apuntan anticiclónicos, tranquilos, pero mira, los modelos han ido cambiando, las predicciones meteorológicas se van ajustando, afortunadamente cada vez más. Y ahora sí que podemos decir que este final del año 25 pues va a tener un tiempo frío” empezaba diciendo Olcina.

“Hasta el miércoles un poquito de tranquilidad, como mucho lluvias, puede escaparse alguna alguna brizna de nieve en cotas un poquito más altas. Pero sí, lo ponemos siempre en condicional porque pueden haber pequeños cambios, pero todo apunta a que la segunda parte de la próxima semana con esa entrada de la masa de aire tan fría sí que tendremos nieve en cotas bajas. Estamos hablando de cotas entre 600, 700 metros” aclaraba.

Pero la nieve en Navidad nos lleva irremediablemente a pensar si podría darse el caso de repetir un fenómeno como el de Filomena. “Siempre que vienen estas fechas del año y masas de aire fría, pues surge esa duda. Tenemos fresco todavía lo que pasó con la Filomena. Bueno, de momento no se trata de una situación similar, pero sí de una llegada de de aire frío, pero sí es un primer temporal de frío intenso al final desde este año 25” sentenciaba.