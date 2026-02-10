Adiós a llevar bultos de mano en los autobuses de Madrid: los viajeros no podrán montarse con más de un único equipaje en estas líneas

La Comunidad de Madrid ha implementado una nueva normativa que cambia las reglas para viajar en los autobuses interurbanos, los conocidos como 'verdes'. Tal y como se ha contado en el programa 'La Linterna' de la Cadena COPE, a partir de ahora, cada viajero solo podrá llevar consigo un único bulto de mano, ya sea un bolso, una mochila o un paquete.

Nuevas reglas y primeras críticas

Hasta este momento, el reglamento de viajeros del Consorcio Regional de Transportes solo mencionaba la posibilidad de llevar bultos de mano sin especificar la cantidad o el tipo. Según ha detallado el periodista Ramón García Pellegrín, la actualización busca clarificar la situación: los usuarios no podrán subir con más de un único equipaje, como bolsos, mochilas o maletas pequeñas e incluso carritos de la compra.

La medida no ha sido bien recibida por todos los usuarios. David, uno de los viajeros afectados, considera la nueva norma incorrecta, especialmente para quienes se desplazan a pueblos de veraneo o segundas residencias sin vehículo propio.

POZUELO Un autobús de Pozuelo

En la misma línea se ha manifestado Clara, que viaja habitualmente a Hoyo de Manzanares. Para ella, la norma es

Me parecía mejor que fueran un poquito más flexibles"

El nuevo reglamento también especifica que los bultos permitidos deberán colocarse en el maletero del autobús o en el portaequipajes interior. Además, se subraya la importancia de que estos no se desplacen ni puedan causar daños a terceros durante el trayecto.

Esta modificación en la normativa de equipaje se suma a otras noticias relevantes sobre el transporte público madrileño. Recientemente, se ha generado debate en torno a las nuevas tarifas que entrarán en vigor y que afectarán a millones de usuarios. Asimismo, el Ayuntamiento ha presentado una novedosa tarjeta de transportes con bonos para viajes ilimitados, mientras que el Gobierno central ha detallado los servicios que cubrirá el nuevo abono de transportes anunciado a nivel nacional.

Europa Press Autobús interurbano de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)

El conductor tiene la última palabra

La nueva regulación otorga al conductor un papel clave. De manera excepcional, podrá autorizar otros bultos si considera que no suponen un peligro. Sin embargo, también podrá denegar la entrada si el vehículo está muy lleno, no dispone de espacio para el equipaje o los objetos generan incomodidad o riesgo para el resto de los ocupantes. En estos casos, se podría impedir el acceso o solicitar al usuario que abandone el autobús, incluso si ya ha validado su billete.

Colocación y responsabilidad

Todos los enseres deben viajar en la bodega o en los espacios habilitados para ello. Además, las mochilas no pueden llevarse puestas a la espalda, sino que deben sujetarse con la mano. En el caso de los instrumentos musicales, solo se permitirá uno de gran tamaño por coche. La normativa subraya que cada usuario es responsable de sus pertenencias y de los posibles daños que estas puedan ocasionar a terceros o al propio vehículo.