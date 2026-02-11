Marisa Guerrero, víctima de 'Txeroki': "Nadie se cree que él, que ha sido jefe militar de ETA, haya manifestado un abandono de la violencia o se haya arrepentido"

El exlíder de ETA, Garicoi Zaspiaz Urrubina, alias 'Txeroki', disfruta desde hace tres días de un régimen de semilibertad. Este beneficio, considerado un tercer grado encubierto, ha sido concedido por el Gobierno Vasco gracias a las competencias penitenciarias cedidas por Pedro Sánchez. La decisión permite al terrorista salir a diario de la cárcel para trabajar y realizar un voluntariado, regresando solo para dormir.

Txeroki acumula condenas que suman casi 400 años de prisión por su brutal historial. Entre sus crímenes se encuentra el atentado contra Eduardo Madina, que resultó en la amputación de una pierna, y la orden del ataque en la T4 del aeropuerto de Barajas, donde murieron dos personas. Su mayor condena, de 377 años, fue por el intento de asesinato de la exteniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo.

El día que Txeroki intentó asesinarla

La periodista Marisa Guerrero, exdelegada de Antena 3 en el País Vasco, ha relatado en el programa 'Herrera en COPE' el intento de asesinato que sufrió por parte de Txeroki. El terrorista envió un paquete bomba a casa de sus padres, que contenía 300 gramos de dinamita, suficiente para volar todo el edificio. "En el momento en que mi madre me llama y me dice que ha llegado un paquete [...], inmediatamente se me encienden todas las alarmas", ha explicado Guerrero en la entrevista con Jorge Bustos.

Pool Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki'

La rápida reacción de la periodista fue crucial para salvar a su familia. "Le digo, deja ese paquete lo más alto que puedas y salid de casa inmediatamente", ha recordado. En la vivienda se encontraban su madre, su hermana y sus dos sobrinas, una de ellas un bebé. Finalmente, la Ertzaintza logró explosionar el artefacto de forma controlada en el jardín.

Una libertad sin vigilancia

A pesar de que la condena de Txeroki incluye una orden de alejamiento de 50 kilómetros, Marisa Guerrero duda de que se esté cumpliendo. "¿Hay alguna forma de controlar que cumpla eso? Yo creo que absolutamente no", ha sentenciado. La periodista ha revelado una grave negligencia que demuestra la falta de control sobre los presos etarras en semilibertad.

Guerrero ha contado que tuvo que ser ella misma quien alertara a la dirección de una prisión de que otro miembro del comando, Azier Azayus, estaba interno a menos de 50 kilómetros de su residencia. Cuando le concedieron la semilibertad, iba a cometer un delito al violar la orden. "Soy yo quien avisa a la dirección de la prisión para decirles que eso no puede ocurrir bajo ningún concepto", ha afirmado.

La reacción de la prisión fue de total sorpresa. Según Guerrero, "no tenían ni noticia de la existencia de mi sentencia", ni de la orden de alejamiento, y estaban "contribuyendo a favorecer la comisión de un delito". Tras su aviso, el etarra fue trasladado de centro penitenciario para poder disfrutar del beneficio sin incumplir la medida.

Un "tercer grado fraudulento"

Marisa Guerrero ha denunciado, en línea con el colectivo de víctimas COVITE, que hay cerca de "80 presos disfrutando de un tercer grado fraudulento". La periodista subraya que estos beneficios se conceden sin que los terroristas cumplan los requisitos legales, que incluyen el abandono explícito de la violencia, el arrepentimiento sincero con petición de perdón a las víctimas y, sobre todo, la colaboración con la justicia".

Guerrero ha recordado que aún quedan por esclarecer 379 asesinatos de ETA. Nadie puede creer que Txeroki, que fue jefe militar de la banda hasta 2008 y siempre ha mostrado una actitud desafiante, se haya arrepentido o esté dispuesto a colaborar para resolverlos.