Teresa Esra, armadora: "Encontrar marineros es muy difícil y es por desconocimiento; hay mucho mito de que el mar es durísimo"

El sector pesquero, fuertemente masculinizado, cuenta con figuras como la de Teresa Esra, una joven andaluza que ha roto barreras hasta convertirse en armadora en Asturias. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE' con María José Navarro, Esra ha relatado su historia y ha reivindicado la necesidad de un relevo generacional real en un sector fundamental.

Un viaje de 1.000 km por amor

La historia de Teresa Esra comienza en Cádiz, pero da un giro radical cuando se enamora de Jorge, un percebeiro asturiano. Este amor la llevó a recorrer 1.000 kilómetros hasta Tapia de Casariego (Asturias), donde no solo se enamoró de una persona, sino también del mar Cantábrico, decidiendo convertirse en marinera y, finalmente, en armadora de su propio barco, el 'Peixebeiro'.

Además de su labor como dueña del barco, donde comparte tripulación con Jorge y un marinero, Esra tiene una faceta artística. A través de la fotografía y el vídeo, se embarca para realizar reportajes que buscan "poner en valor" y "darle visibilidad" al trabajo de los marineros, pescadores y mariscadores a través de sus redes sociales como 'Ezra fotos barra baja artista del mar'.

La falta de relevo generacional

Uno de los grandes problemas que afronta el sector es la dificultad para encontrar marineros, una situación que Teresa Esra atribuye más al "desconocimiento" que a otra cosa. Según la armadora, la falta de gente joven se debe a que muchos ya están cerca de la edad de jubilación y "es muy difícil encontrar a alguien que esté, digamos, en proceso de cambio de barco".

Se debería de favorecer un poco la incorporación y el relevo generacional, pero de forma seria, no solo de palabra" Teresa Esra Armadora

Para incentivar la llegada de jóvenes, Esra propone medidas concretas. Un ejemplo que ha descubierto en primera persona es la cuota de autónomos reducida para nuevos emprendedores. "Si me embarco directamente, no tengo la cuota reducida, no tengo derecho a ello", lamenta, señalando que esta traba desincentiva a quienes quieren probar suerte en el mar, al pasar de una cuota de 80 a 280 euros.

Su principal reivindicación es que se tomen medidas serias. "Se debería de favorecer un poco la incorporación y el relevo generacional, pero de forma seria, no solo de palabra", ha afirmado Esra. Critica que se permita a personas ya jubiladas desarrollar actividad en el mar, ocupando plazas que podrían ser para gente joven, lo que va "totalmente en contra del relevo generacional" que, insiste, se debe permitir que "exista de verdad".

La dureza y la belleza del mar

Consciente de la peligrosidad del oficio de percebeiro, Teresa Esra ha vivido de cerca el riesgo. Para su trabajo de investigación artística se sumerge de lleno en la faena: "me pongo un neopreno y me bajo con ellos hasta la piedra", ha explicado. Esta cercanía le ha permitido ser testigo de sustos, como cuando una ola se lleva a un compañero, y ver la peligrosidad real del trabajo.

Su objetivo es "enseñar el mundo del mar sin idealizarlo" para "erradicar esos falsos mitos". "Yo no enseño nada en plan de todo es bonito, todo es perfecto", ha asegurado. Aunque reconoce que el mar "es muy duro", también destaca que "tiene momentos muy bonitos", como presenciar "amaneceres en primera persona desde el mar" o ver especies marinas únicas que no se ven ni en televisión.