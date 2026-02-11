Jorge Alcalde, divulgador de ciencia: "Es un mito que el frío produzca resfriados y constipados, es mentira; los provocan virus que se contagian más fácil en invierno"

Una de las creencias más arraigadas en la cultura popular es que el frío causa los resfriados. Sin embargo, la ciencia desmonta este mito. El divulgador de ciencia, Jorge Alcalde, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' que, aunque el frío moderado no produce enfermedades por sí mismo, sí genera las condiciones ideales para la proliferación de virus y bacterias, que son los verdaderos causantes de los constipados.

Las condiciones que favorecen el contagio

Durante el invierno, cambiamos nuestros hábitos de una forma que facilita la transmisión de patógenos. "Cuando hace frío, en invierno, se producen varios fenómenos que favorecen la proliferación de estos contagios", ha señalado Alcalde. Pasamos más tiempo en lugares cerrados y usamos con más frecuencia el transporte público, lo que aumenta las probabilidades de contagiarnos unos a otros.

Además, el frío tiene efectos directos sobre nuestro cuerpo que nos hacen más vulnerables. El divulgador ha detallado que "el frío extremo o el frío continuado sí que puede hacer que se nos resequen nuestras vías respiratorias", que son una barrera de protección natural. Si esta defensa se debilita y, además, nuestro sistema inmunitario se ve perjudicado por las bajas temperaturas, el riesgo de padecer un resfriado aumenta considerablemente.

La afirmación de Alcalde es contundente: "Los constipados, las gripes, las infecciones respiratorias no las provoca el frío, las provocan bichitos, las provocan virus y bacterias". Es crucial diferenciar estas dolencias de otras enfermedades que sí puede agravar un frío extremo, como la hipotermia, problemas musculares, reumáticos o un aumento del asma en personas propensas.

El fenómeno de las infecciones consecutivas

Esta mayor exposición a virus explica por qué muchas personas sienten que "no terminan de curar un resfriado" durante el invierno. La doctora Mª Victoria Sánchez Simonet, jefa de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Vithas Málaga, lo define como un fenómeno de "infecciones consecutivas". Según datos del Instituto de Salud Carlos III, la tasa de infecciones respiratorias agudas ha alcanzado los 643 casos por 100.000 habitantes, con predominio de gripe, rinovirus y VRS.

La doctora Sánchez Simonet explica el mecanismo biológico detrás de esta vulnerabilidad. "El aire frío y seco del invierno no solo ayuda a que los virus sobrevivan más tiempo en el ambiente, sino que impacta directamente en nuestra primera línea de defensa: la mucosa nasal". El frío provoca una vasoconstricción que reduce el flujo sanguíneo en la nariz y, con ello, la llegada de células inmunitarias para frenar a los patógenos.

Dra. Sánchez Simonet, internista Vithas Málaga

En la mayoría de los casos, no se trata de un único resfriado que se alarga, sino de varios procesos encadenados. Un sistema inmunitario debilitado tras combatir un virus se convierte en un blanco fácil para el siguiente. "No es que el resfriado sea más fuerte, es que nuestro organismo tiene menos tiempo para recuperarse entre un asalto y otro", aclara la especialista. A esto se suman factores como la menor exposición solar, que reduce los niveles de vitamina D, y la sequedad de las calefacciones.

Claves para romper el círculo vicioso

Para evitar este encadenamiento de procesos virales, la doctora Sánchez Simonet subraya la importancia de no subestimar el descanso. Forzar la vuelta a la rutina sin una recuperación completa deja la puerta abierta al siguiente virus. Asimismo, es fundamental mantener una hidratación adecuada, ya que ayuda a que el moco cumpla su función de barrera protectora y expulse los patógenos del organismo.