Pedro Javaloyes, experto financiero: "Logramos que ahorren 1.400 euros al mes; es una recuperación brutal del poder adquisitivo que permite volver al sueldo que se acababa el día 1-2"

El inicio del año trae consigo la temida cuesta de enero, un periodo en el que se acumulan los gastos navideños y los pagos de préstamos y tarjetas.

Para hacer frente a esta situación, una solución eficaz es la agrupación de deudas, tal como ha explicado Pedro Javaloyes, director de comunicación de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, en el programa 'Herrera en COPE Madrid' con Mónica Álvarez. Esta operación permite unificar todos los créditos en un único recibo mensual, consiguiendo un ahorro de hasta un 80 % en la cuota.

Según Javaloyes, esta reorganización financiera supone una recuperación brutal del poder adquisitivo. Tomando como referencia las últimas 100 operaciones gestionadas por la compañía, el ahorro mensual conseguido por sus clientes ha sido de 1.400 euros al mes de media. Este dato representa una reducción media del 68 % sobre el importe total que pagaban anteriormente, lo que permite "volver a recuperar el sueldo que se nos acababa el día 1 o el día 2 de cada mes".

Un caso práctico: 1.350 euros de ahorro al mes

Para ilustrar su impacto, Javaloyes expone un caso real frecuente: un matrimonio con unos ingresos de 2.900 euros mensuales que pagaba 1.800 euros al mes por varias deudas. Tras la agrupación de préstamos, ahora solo abonan una única cuota de 450 euros, lo que se traduce en un ahorro de 1.350 euros cada mes.

Los interesados en saber si su operación es viable pueden informarse a través del teléfono gratuito 900 907 38. Como señala el director de comunicación de la agencia, "es una llamada que nos puede cambiar la vida".

El Gobierno pone coto a los créditos al consumo

Esta solución llega en un contexto en el que el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley que regula los créditos al consumo para limitar los tipos de interés y reforzar la protección de los usuarios. La medida, presentada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, responde al aumento del 20 % en las peticiones de préstamos por parte de las familias y a un stock total que supera los 114.000 millones de euros.

El TAE máximo del 22% será para préstamos de hasta 1.500 euros y bajará con mayores cuantías" Carlos Cuerpo Ministro de Economía

La nueva normativa establece, como medida transitoria, un límite máximo del 22 % de TAE para las nuevas operaciones. Tal y como explica Marta Ruiz, redactora jefe de Economía de COPE, este porcentaje se aplicará a los préstamos inferiores a 1.500 euros y se irá reduciendo progresivamente para importes superiores. "El TAE máximo del 22% será para préstamos de hasta 1.500 euros y bajará con mayores cuantías", aclara la experta.

Más protección para el consumidor

Además de los límites a los intereses, la ley busca combatir las 'dark patterns' o técnicas de diseño engañosas. También exigirá a los prestamistas la consulta obligatoria del historial crediticio del cliente para prevenir el sobreendeudamiento y prohibirá la publicidad que destaque la rapidez sobre el coste del crédito. El texto se encuentra en audiencia pública antes de iniciar su tramitación parlamentaria.