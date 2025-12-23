Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: la nueva tarjeta de transportes ofrece un bono por 1,80 euros con viajes ilimitados

La última Junta de Gobierno del año del Ayuntamiento de Madrid ha traído importantes novedades para el transporte en la capital. Tal y como ha avanzado Toñi López en el programa 'Mediodía COPE' de Pilar García de la Granja, se ha confirmado la creación de un nuevo billete virtual. Este bono permitirá realizar viajes ilimitados tanto en la red de BiciMAD como en los autobuses de la EMT durante 90 minutos por un precio de 1,80 euros.

Cómo funciona el nuevo abono

La vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, ha sido la encargada de explicar los detalles de este nuevo título. Según ha detallado, el billete "ya se puede activar a través de la aplicación de la EMT y de Madrid Mobility 360". El periodo de 90 minutos comienza a contar desde la primera validación en el autobús o al desanclar una bicicleta. En el caso de BiciMAD, los trayectos deben ser de un máximo de 30 minutos. "Permite viajes ilimitados, tanto en autobús como en las eléctricas durante un periodo de 90 minutos, por un precio de 1,8 euros, debiendo ser trayectos de hasta 30 minutos en el caso de la flota de BiciMAD", ha señalado Sanz.

Obras y futuro de la movilidad en Madrid

En la misma Junta de Gobierno, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha confirmado que las grandes obras que se están ejecutando en la A-5 y Castellana Norte, así como las del parque de Ventas en la M-30, estarán finalizadas en 2026. Sin embargo, también ha advertido sobre otras actuaciones en Conde de Casal y Atocha que afectarán a la movilidad.

Respecto a la esperada renovación del bulevar entre la Puerta de Alcalá y Cibeles, Almeida ha indicado que aún no hay fecha de inicio. La decisión está pendiente de una reevaluación por parte del área de Movilidad. "Es obvio que cualquier otra obra puede generar molestias y afecciones en el ámbito de la movilidad. Nuestra voluntad es minimizar esas afecciones y, por tanto, estamos pendientes de esa reevaluación", ha afirmado el alcalde.

Además de la culminación de las grandes obras, Almeida ha fijado otros ejes de trabajo para 2026. Entre los objetivos prioritarios del Ayuntamiento se encuentran la construcción de vivienda asequible y dotar de infraestructuras y servicios a los 131 barrios de la ciudad.

Horarios especiales de transporte en Navidad

El consistorio también ha informado de la modificación de los horarios del metro durante las fiestas navideñas. El día de Nochebuena, 24 de diciembre, el servicio finalizará a las 22:00 horas, saliendo los últimos trenes a las 21:30. El día de Navidad, 25 de diciembre, el servicio comenzará a las 8:00 de la mañana. Además, con motivo de las preúvas y las uvas, la estación de Sol permanecerá cerrada los días 30 y 31 de diciembre desde las 18:00 horas.