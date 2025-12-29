Confirmado por la Comunidad de Madrid: las nuevas tarifas del transporte público a partir del 1 de enero con seis millones de afectados

Una buena noticia para los seis millones de usuarios del transporte público madrileño. La Comunidad de Madrid ha confirmado que continuará aplicando las bonificaciones en las tarifas a partir del 1 de enero, manteniendo así los precios vigentes desde el pasado mes de julio. La información ha sido detallada en el programa 'La Linterna de Madrid' de COPE, donde Adrián Gil y Ramón García Pelegrín han ofrecido todas las claves de la medida.

Así quedan las tarifas del abono transporte

Según ha desgranado el periodista Ramón García Pelegrín, la tarjeta infantil (hasta 7 años) y la de 7 a 14 años seguirán siendo gratuitas. Por su parte, el abono mensual joven se mantiene en 10 euros, mientras que el normal de la zona A costará 32,70 euros. Para la zona B1, el precio será de 38,20 euros; para la zona B2, de 43,20 euros; y para las zonas B3, C1 y C2, el coste unificado será de 49,20 euros.

El consejero y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha ratificado la decisión, asegurando que los usuarios "seguirán contando con las mismas tarifas y con los mismos precios". Esta medida es parte de una política que busca facilitar la movilidad en toda la región.

Europa Press Una persona valida su billete en la estación de Chamartín

Gratuidad y descuentos clave

Uno de los puntos más destacados es que los menores de 14 años y los mayores de 65 podrán seguir moviéndose por toda la región en transporte público de manera gratuita. Del mismo modo, se prorrogan los descuentos del 50% en el abono joven y del 40% en el resto de títulos, una ayuda al transporte que beneficia a millones de personas en sus desplazamientos diarios.

Estas bonificaciones, que como se ha detallado en COPE, suponen un ahorro significativo para los ciudadanos, benefician a un total de seis millones de usuarios madrileños, consolidando el apoyo de la administración al transporte público como eje fundamental de la movilidad sostenible en la región.