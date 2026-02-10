Amelia Escolano, la científica española que acelera la vacuna contra el VIH: "Conseguimos en un tiempo récord actividad neutralizante que no se había observado antes"

La científica española Amelia Escolano dirige un equipo en Filadelfia que ha logrado un avance que podría ser decisivo para acelerar la esperada vacuna contra el VIH. Durante una entrevista en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, la investigadora ha explicado que su trabajo se centra en una estrategia de vacunación secuencial que, probada en primates, ha conseguido generar anticuerpos en un tiempo récord. El estudio, desarrollado en el instituto WISTAR, ha demostrado una eficacia y rapidez sin precedentes, abriendo una nueva vía de esperanza en la lucha contra una enfermedad que, pese a los avances que permiten a los pacientes llevar una vida completamente normal, sigue sin tener cura definitiva.

Vacunación secuencial en tiempo récord

El protocolo de vacunación secuencial que se estaba testando hasta ahora requería un proceso largo y complejo, con "un mínimo de 5 hasta más de 10 o incluso 20 inyecciones", según ha detallado Escolano. Además, este proceso se extendía durante meses e incluso años. Sin embargo, el nuevo protocolo desarrollado por su equipo simplifica drásticamente este panorama. "Presentamos un protocolo de vacunación que incluye 2 inmunizaciones y vemos actividad neutralizante 3 semanas después de la primera inyección", ha afirmado la científica.

Con una segunda inyección, la respuesta no solo se vuelve más potente, sino que los anticuerpos son capaces de "neutralizar y bloquear múltiples cepas diferentes del virus". Este hallazgo es crucial, ya que una de las mayores dificultades para desarrollar una vacuna contra el VIH es su alta capacidad de mutación. "Conseguimos en un tiempo récord de de 3 a 7 semanas actividad neutralizante que no se había observado antes en el en el campo", ha sentenciado Escolano.

Conseguimos en un tiempo récord de de 3 a 7 semanas actividad neutralizante que no se había observado antes en el en el campo"

Video thumbnail

Un nuevo tipo de anticuerpos

El estudio no solo destaca por su rapidez, sino que también ha revelado "un tipo nuevo de anticuerpos". Hasta ahora, la comunidad científica creía que los anticuerpos reconocían el virus de una manera específica, pero el equipo de Escolano ha demostrado que existen mecanismos de reconocimiento que no se habían considerado. Este descubrimiento implica que "tenemos ahora unas maneras diferentes y nuevas de de mirar al virus y de utilizar esta información para diseñar nuevos protocolos de vacunación más eficientes", ha explicado.

La investigadora ha descrito de forma gráfica la función de estos anticuerpos como "pequeños brazos con con manos que tenemos en en la sangre" listos para agarrarse al virus, bloquearlo y evitar la infección. Este enfoque es fundamental en la búsqueda de una protección duradera frente a un virus que afecta a miles de personas, aunque ya existan casos excepcionales como el de un paciente alemán que ha logrado la séptima cura del VIH en el mundo.

Además, esta estrategia de vacunación secuencial podría extrapolarse a otros virus con alta capacidad de mutación. "Se podría aplicar a cualquier virus que mute y que y que cambie con el tiempo y que genere nuevas cepas, pues, por ejemplo, como como bien decías, la gripe, pues el SARS COVID-diecinueve, cualquier virus, o incluso bacterias", ha confirmado la científica.

VIH

Del laboratorio a la realidad: financiación y talento español

El siguiente paso es crucial: testar el avance en humanos. Sin embargo, el principal obstáculo es económico. "Tenemos el apoyo de de organizaciones que organizan los ensayos clínicos en Estados Unidos, y lo que, pues, hace falta, como en muchos casos, es es la financiación", ha lamentado Escolano. Es necesario capital para manufacturar el producto y poder iniciar los ensayos clínicos que confirmen su eficacia en personas, un paso vital si se considera que solo en España hay unas 150.000 personas con SIDA.

Nacida en Zaragoza y criada en Potes (Cantabria), la trayectoria de Amelia Escolano es un ejemplo de talento español que triunfa en el extranjero. Hizo su tesis en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en Madrid, se trasladó a Nueva York para su postdoctorado en la Universidad Rockefeller, donde empezó a trabajar en vacunas para el VIH, y desde hace cinco años lidera su propio laboratorio en el prestigioso Instituto Wistar de Filadelfia.