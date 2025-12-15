Confirmado por el Gobierno: los servicios que no cubrirá el abono de transportes anunciado por Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de un abono único de transportes para todo el país. Según explicó, la medida entrará en vigor en enero de 2025 y permitirá a los ciudadanos utilizar diversos servicios por una tarifa plana de 60 euros al mes, que se reducirá a 30 euros para los jóvenes menores de 26 años. Sánchez afirmó que el objetivo es "crear un abono único de transportes en todo el país" para acceder a "todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales".

Servicios clave excluidos

A pesar del anuncio, el nuevo sistema deja fuera servicios de gran demanda. Como analizó el periodista económico Iván Alonso en el programa ‘La Linterna’ de COPE, el abono no cubrirá "la alta velocidad ferroviaria, tampoco esos servicios de metro o aquellos que gestionen las propias comunidades autónomas". No obstante, el presidente ha manifestado su intención de que estos servicios "se integren poco a poco en esta medida".

El Gobierno estima que la medida beneficiará a dos millones de usuarios en toda España, aunque no se ha detallado el coste que supondrá para las arcas del Estado. La noticia ha generado reacciones, como la compartida por el corresponsal en Bruselas, Enrique Serveto, quien señaló la aparente contradicción: "Un abono transporte para todo el país, pero no podemos tener una tarjeta sanitaria común para todo el país".

Dudas sobre las ayudas actuales

Junto al nuevo abono, Sánchez también ha confirmado que se prorrogarán las ayudas al transporte durante el próximo año. Este cambio en el transporte se incluye en el mismo real decreto que renueva la cofinanciación entre el Gobierno y las autonomías para los títulos multiviaje y abonos de transporte urbano e interurbano, donde sí se incluyen servicios como el metro en la mayoría de regiones.

Sin embargo, quedan varias incógnitas por resolver. El Ejecutivo no ha aclarado si se mantendrá el descuento del 50 % en los abonos para jóvenes de las distintas administraciones, ni si continuará la gratuidad del transporte para los menores de 15 años. Tampoco se sabe si los actuales descuentos para trenes de media distancia y autobuses se mantendrán con la entrada en vigor del nuevo abono total.

El presidente ha subrayado que la medida es una apuesta por la movilidad sostenible y por la clase media y trabajadora, ejemplificando el ahorro que supondrá para trayectos habituales. Según sus cálculos, un trabajador que viaje diariamente de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla podría ver reducido su gasto mensual en transporte público hasta en un 60 %. Sánchez ha añadido que el nuevo sistema beneficiará a dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su lugar de trabajo o a su hogar.

El Ejecutivo ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y entidades locales para que se adhieran a la iniciativa y contribuyan a facilitar el acceso asequible al transporte público en todo el territorio. El objetivo a largo plazo, según ha remarcado el presidente, es que progresivamente se añadan todas las redes de transporte público, tanto estatales como autonómicas, aunque de momento servicios clave como la alta velocidad o el metro queden fuera del alcance del nuevo abono.