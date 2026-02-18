José Antonio Zarzalejos analiza el debate sobre la prohibición del velo integral en espacios públicos

El debate sobre la prohibición del velo que cubre completamente el rostro de las mujeres en la vía pública se ha abierto paso en España. La cuestión ha sido analizada por el periodista José Antonio Zarzalejos en el programa 'Herrera en COPE' de la mano de Carlos Herrera, donde ha expuesto la singularidad de la izquierda española al oponerse a una medida ya vigente en varias democracias europeas.

Un debate con recorrido europeo

La propuesta, impulsada por VOX con el apoyo del PP, plantea un escenario que ya se ha legislado en países como Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos o Dinamarca. El Tribunal Supremo español ya estableció que una prohibición de este tipo debe realizarse a través de una ley orgánica, ya que afecta a derechos fundamentales. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la legalidad de estas prohibiciones en varias de sus resoluciones.

Libertad individual frente a valores compartidos

Zarzalejos argumenta que la prohibición no busca restringir libertades religiosas o culturales, sino que "la interdicción del Burka y del Nicav responde a exigencias democráticas". Sostiene que una sociedad debe contar con unos mínimos valores compartidos en el espacio público, entre los que se encuentran "la libertad individual, en este caso, de las mujeres, y el de mantener la identidad de todos los ciudadanos".

El periodista considera que la medida llegará a España "cuando el progresismo u pro iraní sea sustituido por la sensatez y el principio universal de la ciudadanía libre e igual". La invisibilización de la identidad de la mujer es uno de los principales argumentos para defender la prohibición.

El respaldo de la sociedad española

La postura a favor de la prohibición cuenta con un respaldo mayoritario en la sociedad. Según datos de una encuesta de Metroscopia de septiembre del pasado año, un 57% de los consultados se mostró favorable a prohibir el uso del velo integral en los espacios públicos.