"Nunca he visto un burka en España, pero sí un niqab, sobre todo en la calle Serrano de Madrid, turistas acompañando a sus maridos, pero la tendencia en Europa es prohibirlo"

El debate sobre la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos ha vuelto a la actualidad en España. El Congreso rechazaba hace unos días la proposición de ley de Vox que pretendía vetar su uso, aunque otros partidos como Junts han anunciado que registrarán su propia iniciativa. Para analizar la situación, el programa La Linterna, con Ángel Expósito, ha contado con el periodista y escritor Ignacio Cembrero, especializado en el Magreb, quien ha arrojado luz sobre un fenómeno que, aunque marginal, plantea importantes cuestiones legales y sociales.

Cembrero ha compartido su experiencia personal, afirmando que es una realidad muy poco común en nuestro país. "Nunca he visto un Burka en España", ha asegurado, "y sí he visto niqab, fundamentalmente por parte de turistas que acompañaban a sus maridos, y los he visto en la calle Serrano en Madrid (...) y en el Paseo de Gracia, en Barcelona". El periodista ha descrito el burka como una "especie de cárcel ambulante", una prenda que ha observado principalmente en Afganistán y, de forma minoritaria, en Pakistán.

Una prenda prohibida en media Europa

El experto ha diferenciado las tres prendas principales: el hiyab, que cubre el cabello y es el más extendido; el niqab, que solo deja los ojos al descubierto y se ve sobre todo en los países del Golfo; y el burka, que cubre completamente el cuerpo y el rostro con una rejilla. La tendencia en el continente es clara. Nueve países europeos ya han aprobado medidas restrictivas. Francia fue el pionero en 2010, argumentando que no era un problema religioso, sino "de libertad y dignidad de la mujer", además de un asunto de seguridad pública. Le siguieron rápidamente Bélgica, Dinamarca, Austria, Bulgaria, Letonia, Alemania e Italia.

La justicia europea avaló estas decisiones. En 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respaldó la prohibición al considerar que el velo integral afecta a "la interacción social, la dignidad humana y la seguridad". La ley francesa, por ejemplo, establece multas de hasta 150 euros y no solo se aplica al velo, sino a cualquier elemento que oculte el rostro en un espacio público, como un pasamontañas o un casco de moto, tal y como se explica en este artículo sobre las claves del debate en los países más restrictivos.

El debate sin resolver en España

En España, los intentos de regulación han chocado con la justicia. Varios ayuntamientos, principalmente en Cataluña, como el de Lérida en 2010, aprobaron ordenanzas para vetar el velo integral en espacios públicos. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló estas normativas en 2013 al considerar que limitaban el derecho fundamental a la libertad religiosa, una competencia que, según el alto tribunal, quedaba fuera del ámbito municipal, en un debate sobre si se limita la libertad religiosa o se trata de defender la igualdad de la mujer.

Sin embargo, hay mujeres musulmanas que defienden su uso como una decisión personal y un derecho. Es el caso de Fátima, quien lleva 15 años en España y asegura que nadie la obliga. "Es nuestra religión. Lo llevamos desde pequeños. He estudiado aquí y no he tenido ningún problema. Esta es nuestra religión y somos libres, y esto es un país libre, tenemos que llevar lo que nos da la gana", ha declarado.

Convivencia y seguridad, las claves para una futura ley

Ignacio Cembrero ha explicado que la vía para una posible prohibición en España no pasaría por argumentos religiosos. La clave, según la doctrina del TEDH, es la convivencia y la seguridad. "Ese es el motivo por el cual una ley orgánica en España podría acabar prohibiendo el burka y el niqab sin que el Tribunal Supremo ni el Constitucional consideraran que es anticonstitucional", ha detallado. Se trataría de facilitar la identificación y la interrelación entre personas. Gloria Lomana también reflexionaba en COPE sobre el rechazo a esta "aberración" en un país que abandera el feminismo.

Sobre el futuro, el periodista cree que, pese a la tolerancia actual en países como España o Reino Unido, "la tendencia en general en Europa es a prohibirlo". De este modo, el debate sigue abierto en nuestro país, a la espera de que el legislativo nacional decida si sigue la senda de sus vecinos europeos o mantiene el vacío legal actual.