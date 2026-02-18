Javier Martínez-Torrón, jurista: "La cuestión del burka es como la posición de algunos diputados de izquierda que querían negar el voto femenino cuando se discutía"

El jurista y Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid, Javier Martínez-Torrón, ha realizado una contundente comparación histórica para analizar la actual polémica sobre la prohibición del burka. Durante su intervención en el programa 'La Linterna' de COPE, el experto ha asegurado que la discusión le recuerda al debate sobre el voto femenino en la Segunda República, cuando "algunos diputados de izquierda querían negarlo" por considerar que la mujer estaba sometida al clero.

La libertad de la mujer, a debate

Escucha el tema del día El burka y el niqab en España El tema del día Escuchar

Martínez-Torrón distingue entre su visión personal, que considera "muy negativa" porque el velo integral "supone una cierta anulación de la personalidad", y lo que el Estado puede o debe hacer. En su opinión, la misión del Estado es doble: "defender la libertad de la mujer frente a la imposición de un entorno familiar o social", pero también "defender la libertad de la mujer que quiere llevarlo libremente". "A mí me cuesta mucho entender que haya mujeres que quieran llevar libremente el necap o el burka, pero hay muchas cosas que hacen las mujeres y que hacemos los hombres que me cuestan mucho entender", ha añadido.

Para el catedrático, esta tendencia a legislar sobre la vestimenta se asemeja a un paternalismo estatal que ya se vivió en España. "Esta discusión sobre el Nicav y el Burka me recuerda a la posición de algunos diputados de izquierda que querían negar el voto femenino cuando se discutía la Constitución del 31", ha afirmado, explicando que el argumento de entonces era que la mujer "estaba sometida al poder del clero y no estaba en condiciones de pensar por sí misma". A su juicio, "estamos repitiendo la misma historia".

La cuestión del burka es como la posición de algunos diputados de izquierda que querían negar el voto femenino cuando se discutía"

Europa Press Varios hiyab en una tienda en Barcelona

En este sentido, ha argumentado que la base de todo es la dignidad personal, un concepto que va unido a la capacidad de elección. "Es una cuestión de dignidad de la persona, pero la dignidad de la persona implica, ante todo, la libertad para decidir, y yo creo que esto es aquí lo que estamos perdiendo de vista", ha sentenciado.

La dignidad de la persona implica, ante todo, la libertad para decidir"

El 'efecto búmeran' de Francia

Martínez-Torrón ha advertido sobre los riesgos de seguir el camino de Francia, donde cree que se está produciendo un "efecto búmeran". Según ha explicado, con cada medida restrictiva, "lo que hacen es exacerbar aún más el problema" de integración. Ha recordado que durante el debate de la legislación francesa de 2010, el Consejo de Estado francés desaconsejó una prohibición general en la vía pública, limitándola a entornos donde la seguridad o la comunicación lo requirieran. Sin embargo, "la Asamblea Nacional francesa ignoró el dictamen (...) y tiró por la calle de en medio. Creo que fue un error", ha valorado.

Un problema residual en España

El debate sobre el burka ha llegado incluso al Congreso de los Diputados, donde una proposición de ley de VOX que buscaba castigar con cárcel su imposición fue rechazada. Santiago Abascal llegó a acusar al separatismo de preferir "una república islámica en Cataluña". Por su parte, Junts, a través de su portavoz Miriam Nogueras, se ha posicionado con el lema "ni Burka ni VOX" y ha presentado su propia ley, asegurando que esta "pasa todos los filtros europeos".

EUROPA PRESS Burka

A nivel local, varias iniciativas para prohibir el velo integral han sido tumbadas por el Tribunal Supremo, al considerar que se limita la libertad religiosa, una competencia fuera del alcance de los ayuntamientos. Pese a ello, municipios como Alcalá de Henares insisten. Su alcaldesa, Judith Pichet, defiende la medida como "una cuestión de seguridad en dependencias municipales", negando que sea "islamofobia".

Para Martínez-Torrón, esta batalla política se libra sobre un problema que en España es muy residual y que, en el fondo, "trasluce un problema mucho más serio": una profunda "desconfianza hacia el Islam en general". El experto ha concluido advirtiendo sobre la tendencia de "matar mosquitos a cañonazos" por rédito electoral y el riesgo de que se produzca un "efecto de contagio" al imitar las políticas francesas, algo que, en su opinión, "no es una buena idea".