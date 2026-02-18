"Se confirma que los billetes de avión van a seguir subiendo, Aena subirá las tasas que cobran a las compañías 43 céntimos más por pasajero"

Se confirma que los billetes de avión van a seguir subiendo. Aena ha planteado que las compañías paguen a partir de 2027 43 céntimos más por pasajero, lo que representa una subida del 3,8% en las tarifas aeroportuarias hasta 2031. Tal como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, el gestor aeroportuario justifica la medida por las inversiones previstas hasta 2031, pero las aerolíneas ya han mostrado su total desacuerdo.

Estas tarifas, que Aena cobra a las compañías por el uso de infraestructuras como terminales, pistas, pasarelas o servicios de seguridad, son un coste que finalmente se traslada al billete del pasajero. Esta subida se suma al incremento del 6,5% aplicado ya este año, lo que elevará el total al 16% hasta 2031, un escenario que podría hacer que volar en avión sea más caro.

La visión de las aerolíneas

Durante el espacio 'Clases de Economía', la experta Pilar García de la Granja ha señalado que las aerolíneas "llevan años en la diana del gobierno". Según ha explicado, la estrategia parece ser reducir el número de vuelos mediante dos vías: incrementar todo tipo de tarifas e impuestos y legislar para, por ejemplo, prohibir vuelos de menos de dos horas y media.

Esta política, según García de la Granja, tiene una "consecuencia directa", que es la reducción de vuelos de las aerolíneas low cost, consideradas "las verdaderas democratizadoras de la movilidad interna". La segunda consecuencia es que volar vuelva a ser un lujo, algo "para personas más ricas".

La propuesta es modularla

Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), ha matizado que los 43 céntimos son solo una parte de un aumento acumulado del 16% en cinco años, lo que supondrá "más de 800 millones de euros adicionales que las compañías tendremos que pagar a Aena". Ha añadido que, aunque intentarán repercutir una parte a los consumidores, "no todo" será posible, ya que "los consumidores acaban decidiendo y eligiendo".

El riesgo es que esa democratización que mencionabas al principio se eche a perder"

Gándara ha recordado que esta "no es una decisión final", sino la propuesta de Aena, y que ahora es el Ministerio de Transportes quien debe elaborar el documento final. Por ello, desde la asociación "vamos a intentar, pues, convencer al ministerio de transportes". La propuesta de las aerolíneas es contraria: una bajada de casi el 5% anual, calculada con el mismo modelo regulatorio que aplica Aena pero "con unas proyecciones más razonables".

A pesar de que los costes para las aerolíneas no dejan de aumentar con nuevas tasas e impuestos, como el combustible sostenible o los derechos de emisión, Gándara ha destacado que se siguen batiendo récords de viajeros, alcanzando los 309 millones este año. Esto demuestra que, aunque existen opciones para encontrar vuelos a precios competitivos, "el riesgo es que esa democratización que mencionabas al principio se eche a perder".

Alamy Stock Photo Los pasos a seguir para pagar menos por tu billete de avión

Inversiones necesarias, pero no a cualquier precio

El presidente de ALA ha explicado que la propuesta de Aena llega tras un proceso de consultas confidencial iniciado en octubre donde no se ha llegado a un acuerdo. Ahora, la Dirección General de Aviación Civil tiene hasta el 30 de septiembre para elaborar el plan para los próximos cinco años, para lo que escuchará a la CNMC y otras instituciones.

Finalmente, Gándara ha admitido que los aeropuertos españoles funcionan muy bien y que las inversiones previstas, de unos 10.000 millones de euros financiados con tasas, "son necesarias". Sin embargo, ha concluido: "no estamos de acuerdo en la premisa de que para invertir todo eso hay que subir las tarifas. La propuesta nuestra incluye esos 10.000 millones de inmersión, pero con una bajada de tarifas".